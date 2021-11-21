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評／憂「立」下典範 北京對台再下重手？

記者 張加
駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，台首任代表黃鈞耀（右三）及同仁於館牌前合照。圖／取自台外交部網站
駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，台首任代表黃鈞耀（右三）及同仁於館牌前合照。圖／取自台外交部網站

「駐立陶宛台灣代表處」18日成立，成為首個以台灣為名的歐洲外館，被視為台灣外交勝利，這不僅是台灣與立陶宛的努力，背後有著美國勢力，還有美中角力。

立陶宛同意台灣設立代表處以來，北京召回駐立陶宛大使，立陶宛也召回駐北京大使，雙方關係緊繃，美國、歐盟聲援立陶宛決定，美國官員、國會議員紛譴責北京。

北京愈施壓，立陶宛獲得愈多國際支持，還被稱為「有骨氣的小國」。立陶宛搭上國際反中風潮，與民主政體同一陣線，能與台灣增進經貿關係，還可獲得美國「實質支持」。

美國之音19日以「立陶宛挺台美國以出口信貸協議支持」為題報導，指立陶宛將與美國進出口銀行簽署6億美元的出口信貸協議。路透報導指出，正在立陶宛訪問的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）19日說，反對其他國家企圖干涉立陶宛深化與台灣合作的主權決定。

從美方的發言與行動可知，台立關係背後，美國出了不少力。一方面，美國鼓勵各國向其看齊，在與中國具外交關係的同時，也能和民主台灣維持強勁的非官方關係；另一方面，美國為防北京奪取台灣邦交國進而擴大影響力，而發展出美台與第三國綁在一起的運作模式，立陶宛可說是成功案例。

對蔡政府而言，不僅是外交突破，還能拉近台灣與民主陣線的關係，而北京施壓立陶宛的作為，讓台灣獲得更多國際關注與聲援，加深中國惡霸、欺凌形象。

但北京最不樂見的是「台灣」兩個字出現在外館招牌上，若台、立無需為此承擔嚴重後果，則立陶宛將成為其他國家的「參考範例」，拜登政府考慮將台駐美處更名為「台灣代表處」一案，也可望推進。

北京憂心相關發展對台獨勢力發出錯誤訊息，面對核心的台灣議題，北京沒有讓步與協商空間；若立陶宛不立即如北京要求「糾正錯誤」，恐不排除斷交，另一可能是懲罰台灣，讓台灣再失友邦。

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