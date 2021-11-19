我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

CNN主播庫柏：報導一提彭帥消失 立即被中國斷訊

中國學者：拜習峰會 習近平給台獨、美國「亮黃牌」

記者呂佳蓉／即時報導
廈門大學台灣研究院院長李鵬。（取自中國中央人民廣播電台微信公眾號《看台海》）
廈門大學台灣研究院院長李鵬。（取自中國中央人民廣播電台微信公眾號《看台海》）

針對中國國家主席習近平在16日拜習會上關於台灣問題的談話，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，習近平當面對美國總統拜登講出「紅線」和「斷然措施」，是「打開天窗說亮話」，對台獨分裂勢力和企圖干涉台灣問題的外部勢力「亮黃牌」。

習近平在拜習峰會表示，「中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望，我們有耐心，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

據中評社報導，李鵬指出，習近平的講話一針見血地點出當前台海局勢緊張的根源在哪裡，就是民進黨當局企圖「倚美謀獨」；美國的一些人也企圖利用台灣問題「以台制華」，與台灣當局一唱一和，加緊在各個領域的勾連。

李鵬說，如果美方能夠意識到中方警告的嚴肅性，停止向台灣當局發出錯誤信號，對台灣當局的謀獨挑釁予以約束，將有助當前緊張的台海局勢降溫。但若美方與台灣依然執迷不悟，對習近平的當面警告置若罔聞，將會引發台海地區災難性的後果。

李鵬並指，美國將其國內法「台灣關係」和「六項保證」塞入其一個中國政策，是在破壞中美關係的政治基礎，「是在歪曲台灣問題的現狀」，中國政府是絕不能接受的，此舉為台海地區的和平穩定埋下了嚴重隱患。

他強調，和平統一並不意味著中國沒有底線和放棄原則，若台灣台獨分裂勢力錯估形勢，抱有僥幸心理，進行突破紅線的台獨挑釁，是逼迫中國依據「反分裂國家法」和其他相關法律規定，採取包括非和平方式在內的斷然措施維護國家主權和領土完整。

台灣 中國 習近平

上一則

吳釗燮：兩岸情勢從未像現在緊張 台需就最壞情況防禦

延伸閱讀

康特點名Nike代言人詹姆斯 面對中國悶不吭聲

康特點名Nike代言人詹姆斯 面對中國悶不吭聲
馬英九：拜登講不支持台獨 對兩岸很重要

馬英九：拜登講不支持台獨 對兩岸很重要
響應習近平廁所革命號召 上海2021年公廁選美揭曉

響應習近平廁所革命號召 上海2021年公廁選美揭曉
習近平主持審議「國家安全戰略」 強調捍衛領土完整

習近平主持審議「國家安全戰略」 強調捍衛領土完整

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

2021-11-16 02:29
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28

超人氣

更多 >
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡
楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警