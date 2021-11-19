我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

CNN主播庫柏：報導一提彭帥消失 立即被中國斷訊

吳釗燮：兩岸情勢從未像現在緊張 台需就最壞情況防禦

記者徐偉真╱台北報導
台外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」視訊專訪，暢談台方因應中國威脅的準備及決心。圖／台外交部提供
台外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」視訊專訪，暢談台方因應中國威脅的準備及決心。圖／台外交部提供

台外交部長吳釗燮日前接受瑞士媒體專訪時表示，中國近期面臨許多危機，為了轉移人民對其內部問題的關注，內部危機的壓力越大，台灣所面臨的危險也越高，令人憂心；台方積極做好自我防衛的準備與決心，無論戰爭是否在明天、下周或是十年後爆發，台方都將堅決捍衛台灣。

外交部表示，吳釗燮日前接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）國際部資深記者Pascal Nufer視訊專訪，深入說明中國對台軍事威脅、兩岸緊張情勢、台瑞關係及台歐關係等議題，訪談內容已於當地11月16日晚間（美東時間16日晚上）在該台「10點前10分鐘」（10 vor 10）新聞節目播出。

吳釗燮表示，兩岸情勢從未像現在如此緊張，中國升高對台灣的軍事威脅是非常真實的，台方必須就最壞的情況作好戰備防禦，並增強國防安全實力，同時也向國際社會展示台灣充分擁有自我防衛的準備與決心。

吳釗燮說，面對中國的威脅，美國政府高層官員已多次在重要場合，聲明美國對台灣的安全承諾「堅若磐石」（rock-solid），並重申美國將信守《台灣關係法》及「六項保證」，對台方給予全力的支持。

吳釗燮表示，瑞士是歐洲的民主典範，與台灣共享民主自由的理念價值。為了維護區域的安全穩定與台海和平，台方樂見瑞士等理念相近國家與台灣在政治及經濟上密切合作，更期盼瑞士能與其他歐洲國家，共同協助台灣參與國際事務，並支持台灣參與國際組織。

外交部表示，「瑞士德語廣播電視台」為瑞士德語區最大的廣播電視媒體，擁有電視、電台及網路等平台。「10點前10分鐘」為瑞士德語區最重要的新聞節目，收視觸及率廣大，極具輿論影響力。

台外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」國際部資深記者Pascal Nufer...
台外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」國際部資深記者Pascal Nufer視訊專訪。圖／台外交部提供

台灣關係法 中國 美國

上一則

「特務案」謝長廷終提告 施明德：攤開證據法院見

下一則

中國學者：拜習峰會 習近平給台獨、美國「亮黃牌」

延伸閱讀

接受澳媒專訪 吳釗燮：中國對台動武可能性始終存在

接受澳媒專訪 吳釗燮：中國對台動武可能性始終存在
台外長吳釗燮：美提供識別中國威脅情報 助台自我防衛

台外長吳釗燮：美提供識別中國威脅情報 助台自我防衛
台外交部長吳釗燮現身布魯塞爾 會晤歐盟官員

台外交部長吳釗燮現身布魯塞爾 會晤歐盟官員
吳釗燮會歐洲議會及比利時友台議員 盼速評估簽BIA

吳釗燮會歐洲議會及比利時友台議員 盼速評估簽BIA

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

2021-11-16 02:29
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28

超人氣

更多 >
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡
楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警