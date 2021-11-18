已砸4300億元 台超級F-16機隊接裝成軍…恐缺錢缺人飛

蔡英文總統（後車站立者）18日前往嘉義空軍基地主持「空軍F-16V BLK20型機接裝典禮」，校閱地面部隊，並稱是台美友誼再進展。（中央社）

台海局勢緊繃，空軍昨天在嘉義基地舉行「鳳展專案」的F-16V戰機接收裝備典禮，蔡英文 總統到場校閱並稱，這是空軍歷史新頁，也是台美友誼再進展；但打造超級F-16機隊的代價，至今已高達4300餘億元台幣，未來恐還要加碼，飛官人力同樣面臨考驗。

蔡英文總統昨天登上悍馬車，校閱完成升級的F-16V戰機，也親自坐進F-16V座艙檢閱裝備，並與美國 在台協會ATT處長孫曉雅在戰機前合影。蔡總統指出，台美雙方的國防工業合作，有三個重要的意義，一是台美友誼再進展，二是航太科技再提升，三是國防戰力更堅強。

但風光背後卻有難以掩飾的隱憂。F-16A/B升級方案的價格，高達新台幣1400億元，新購F-16C/D要2500億元，明年起又要另編471億元採購各類精準彈藥，打造超級F-16機隊的代價，至今已經高達4300餘億元，未來還會再加碼。

裝備問題可以靠錢克服，人力問題更難解決。F-16部隊擴編所需107位飛行員職缺，大部分須來自現有F-16部隊。五年內要培養五成新飛官，若無法達到，恐面臨沒人可飛窘境。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，空軍「鳳展專案」是2005年美拒售台F-16C／D戰機的產物；2011年後，兩岸軍力失衡，加上美軍有計畫針對自己的F-16機隊提升性能，才將台灣 納入「分攤」研發經費的對象，價格也節節上揚；美國只考量自身利益，最後才是台灣的需求，蔡總統說法是「過度浪漫導致曲解事實」。

面對共機不斷擾台，空軍透過鳳展專案，獲美方支持將141架F-16A／B型戰機升級為F-16V，昨完成64架性能升級。有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支升級接裝的聯隊。不過，一位24年前曾參與F-16接機的退役軍官憂心說，中美軍事對峙，台美軍事合作頻頻，擔心台海上空恐擦槍走火。

空軍昨安排三批次F-16V戰機進行空中分列式，緊接著由林暄期中校駕駛的F-16V，進行多項單機性能展示項目，包括空中環繞一個「8」字型的「古巴8字」、倒飛、低空高速衝場、連續滾、側飛、9G轉彎獲滿堂彩。