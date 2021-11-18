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台首例新「4劑」高端戰士 抗體結果出爐 醫點出奇怪處

記者謝承恩、胡瑞玲、林麗玉／台北報導
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志分享台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案。聯合報系資料照。（本報資料照片）
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志分享台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案。聯合報系資料照。（本報資料照片）

台灣首例「新四劑高端戰士」誕生，也讓高端保護力再受討論。打完兩劑高端疫苗後抗體呈陰性，後續混打AZ加莫德納，抗體呈陽性。專家指出，抗體高低不等於疫苗保護力，只是高端未完成三期，保護力本來就不得而知，近期國內亦在討論開放邊境，專家呼籲，無論哪種疫苗，應比照出國高端族，追加至第三、第四劑才考慮開放。

萬芳醫院精神科醫師潘建志昨分享台灣首例新四劑高端戰士，為一名30多歲醫護人員，參與高端臨床試驗，後續因符合公費新冠疫苗資格，檢測抗體，結果呈陰性，以為自己是對照組，先後接種AZ以及莫德納疫苗，高端後續公布二期試驗結果，他竟為實驗組。他接種四劑疫苗後，目前沒有血栓或心肌炎症狀。

潘建志指出，這位新四劑高端戰士「零號機」年紀尚輕、小於30歲，不是年紀大的病患免疫功能不好，且後來加打的AZ+莫德納也出現抗體，所以也不是先天免疫功能缺失的病患，「那是怎麼回事，兩劑高端的抗體跑哪裡去了？」

中研院院士陳培哲表示，接種疫苗後產生的抗體高低，並不等於疫苗保護力，疫苗保護力需要完成三期臨床才能得知，高端的三期臨床還在進行中，對於高端的保護力本來就不得而知，加上高端未獲得國際認證，當各國都以疫苗接種當作入境門檻時，高端族就被迫處於「不公平」的局面。

高端抗體爭議，指揮中心發言人莊人祥昨依照高端於《刺胳針呼吸醫學》發表的報告說明，903人測試抗體，追蹤57天，有兩人未檢出抗體，陽性率達99.8％。

北醫附醫臨床試驗中心主任劉明哲表示，不只高端會有接種後未產生抗體的情形，任一種疫苗都可能發生。

陳培哲直言，高端現在的問題是「沒有被國際認證」。台灣現在議論打四劑的風險與副作用，他相信未來每一個人都打滿四劑不是不可能的事情，特別是國際疫情近期又升溫，突破性感染頻繁發生，不只要打第三劑，第四劑也將是趨勢。

高端疫苗 台灣 莫德納

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