駐立陶宛台灣代表處正式成立、掛牌運作

外交部宣布，台「駐立陶宛台灣 代表處」今正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。

外交部指出，台立在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，中東歐三國經貿投資 考察團10月下旬成功訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，共同擘畫未來密切合作藍圖，奠定友好堅實的合作基礎，未來也將持續在共享的核心價值上，致力促進雙方人民友誼。

外交部表示，「駐立陶宛台灣代表處」自即日起將負責立陶宛全境包含領事等業務，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任（以實際到職日生效）；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。兩處將共同推動與波羅的海三國實質關係，並提供旅外國人各項服務。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特日前表示，立陶宛駐台經貿代表處預計明年初設立。

除了國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團10月下旬訪問立陶宛，前副總統陳建仁也應立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）邀請，將出席立陶宛於11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」為題發表演說。