孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

名媛孫芸芸父親、前太平洋電線電纜公司董事長孫道存17日凌晨病逝，享壽72歲。回顧孫道存的一生，他為人海派，私底下女人緣佳、喜歡戀愛，風流韻事不斷。孫道存有過3段婚姻、4任女友，現任妻子吳逸萍小他32歲，年紀比女兒孫芸芸還小，是他國中同學的女兒，2009年兩人註冊結婚時震驚各界。

孫道存的第一任太太是王文蓮，但婚姻維持短暫。1976年梅開二度迎娶何念慈，並生下孫瑩瑩、孫芸芸以及兒子孫智宏，這段婚姻雖然維持31年，但分居達23年，孫和何念慈分居期間，還與女星顏寧交往、同居10多年，並生下2子和女兒孫婕柔。

據悉，孫道存與顏寧交往期間又戀上演員張瓊姿的姊姊張瓊玲，更曾在公開場合稱呼張瓊玲為「內人」；2007年孫和何念慈離婚，並未娶張瓊玲，反而與任職投顧界的趙曉苓交往，但最終戀情告吹；隔年又與小33歲辣模邱羿霖（小可）（現改名賴婕埨）傳緋聞，但女方後來澄清這段緋聞。

而最令人震驚的一段情史莫過於2009年7月閃婚小他32歲的吳逸萍，雙方在鋼琴酒店認識，才交往50天就決定步入婚姻，嫩妻身分還是孫國中同學的女兒，「老少配」讓外界跌破眼鏡。

吳逸萍的父親吳美全，是電子零件廠的老闆，早已退休，但在北市精華地段擁有好幾棟房產，吳美全與孫道存是恆毅中學同學，吳女父母當年一度反對這段輩分不符的戀情，跟女兒發生嚴重口角，但女兒鐵了心，決定嫁給孫，在當時引發不少話題。

孫道存縱橫商場數十年，經營的太電曾是台灣 最大的電線電纜公司， 創辦的台灣大哥大 經營行動電話事業，一度超越當時的中華電信。但後來陷入太電掏空案，晚年多在牢獄度過，一生事業、感情生活過得精采而曲折，因癌症結束其爭議的人生。

孫道存的父親孫法民是台灣知名河北幫大家長，在台興辦實業，開枝散葉，孫道存繼承家業後從太電基層做起，隨即展現開創新事業能力，包括創辦台灣大哥大、茂矽電子，是台灣高鐵五大創辦企業之一，在香港投資六星級飯店，在美國 德州收購儲貸銀行整併為太平洋西南銀行，公司股票甚至曾在美國紐交所上市。

孫道存繼承家族事業外，當年看準行動電話這塊新興市場的商場，成立台灣大哥大，早期曾經營二哥大，雖然後來二哥大並不成功，但這個經驗卻讓孫道存了解要掌握「快」字訣，一下就擁有百萬用戶，當時聲勢居行動通訊業之冠。不過，由於事業體過於龐大，加上掌握股權不足，失去公司經營權。他曾在失去台灣大與台灣固網經營權、對太電也指揮乏力時感歎，「曾管過市值逾6000億台幣事業，如今管不到六個人」。