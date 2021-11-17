台開放「AZ混打」明年1月擬開打第3劑

衛福部長陳時中（左）17日前往立法院，就接種高端疫苗入境他國相關議題備詢。(記者曾學仁／攝影)

台灣 民眾期盼AZ疫苗 混打mRNA疫苗，中央疫情指揮中心昨天宣布，已接種第一劑AZ疫苗者可於今日上午10時至下午4時至1922平台進行混打mRNA疫苗意願登記，據統計，約225萬人符合資格，但須間隔滿8周後才能混打，初估97萬人可選擇混打。

該選擇舊愛（AZ），還是新歡（BNT、莫德納 ）？指揮中心公布台大醫院「AZ+莫德納」混打研究期中報告，共收案400人，預計追蹤到明年2月，初步發現，混打組的抗體反應明顯高於接種兩劑AZ組，且與兩劑接種莫德納組抗體反應相當。

在副作用上，與接種兩劑AZ疫苗者相較，混打「AZ+莫德納」者在注射疼痛、疲倦感、肌肉痠痛及發燒比率較高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，「混打是否優於施打AZ疫苗，見仁見智。」考量副作用影響，可考慮維持兩劑AZ疫苗，若要提高抗體濃度，可考慮混打。

ACIP委員、台大醫院小兒部感染科教授張鑾英、林口長庚副院長邱政洵均持相同看法，BNT跟莫德納等mRNA疫苗第二劑反應較強烈，想混打者應有心理準備。

此外，台灣明年採購3500萬劑莫德納次世代疫苗，邱政洵表示，第二劑若選擇莫德納，即為「AZ、莫、莫」等接種模式，可降低3款以上不同廠牌疫苗的混打風險。

對於指揮中心開放混打意願登記「時間很短、消息突然」，邱政洵表示，專家小組應先公布臨床數據，讓民眾在充分了解之後，做出選擇；再者，「高端與他牌疫苗混打」研究不足，欲出國者必須打4劑，確實不是理想作法，但為了讓少數民眾順利出國，只能如此。

許多國家開始追加第3劑疫苗接種，鄰近的日本也於11月11日批准BNT疫苗作為第3劑接種，預計於12月為18歲以上民眾接種。至於台灣何時啟動第3劑接種，指揮中心發言人莊人祥表示，到明年1月1日前第二劑接種滿6個月者，主要是1到3類，僅約26萬多人；但近期ACIP將開會討論第3劑接種事宜。