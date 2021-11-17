接受澳媒專訪 吳釗燮：中國對台動武可能性始終存在

台外交部長吳釗燮日前接受「澳洲天空新聞台」視訊專訪時指出，中國對台動武的可能性始終存在。（外交部提供）中央社

台外交部長吳釗燮日前接受澳洲 媒體專訪表示，中國 對台動武的可能性始終存在，面對來自中國各層面的威脅，台灣 除強化自我防衛決心外，更會積極強化國防力量、提升不對稱戰力，並深化與理念相近國家的戰略安全合作及情資交流。

台外交部今天晚間透過新聞稿表示，吳釗燮日前接受「澳洲天空新聞台」主持人史蒂芬諾維奇（Peter Stefanovic）視訊專訪，主持人就中國對台威脅、台澳關係及香港情勢發展等議題，與吳釗燮進行深入訪談；專訪內容17日在該台特別紀錄片「中國崛起」（China Rising）中播出。

有關中國近年對台灣帶來的軍事及外交威脅，吳釗燮指出，中國對台動武的可能性始終存在；中國建造現代化海、空軍，持續對台發動心理戰、法律戰及軍事侵擾活動，並阻撓台灣的國際參與。

吳釗燮說，台灣位於捍衛民主的戰略前線，堅信維護民主自由的生活方式；面對來自中國各層面的威脅，台灣除強化自我防衛的決心外，更會積極強化國防力量、提升不對稱戰力，並深化與理念相近國家的戰略安全合作及情資交流。

吳釗燮指出，沒有任何國家可以免於中國的威脅及壓力，因此，理念相近國家共同合作、相互支持顯得極為重要；台灣與澳洲雖無正式外交關係，雙方仍然互設代表處、具備共享利益與價值，近年來台澳雙邊關係也大幅進展，各領域交流及合作密切。

他說，台澳同為民主國家，面臨中國的壓力與脅迫，更能相互支持，雙邊關係相信將更為緊密。

有關香港情勢，吳釗燮指出，台灣與香港情況截然不同，中國從未實際統治過台灣；台灣擁有自己的政府與健全的軍隊。香港情勢的發展顯見中國的「一國兩制」承諾是不切實際的，台灣人民也不會接受此一模式。

台外交部表示，「澳洲天空新聞台」是澳洲首家當地製作24小時聯播的新聞頻道，其總公司「澳洲新聞頻道」（Australian News Channel）為「澳洲新聞集團」（News Corp Australia）旗下媒體，頻道收視範圍除澳洲全境外，也包括紐西蘭，極具影響力。