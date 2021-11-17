臨時喊卡 南華早報：歐盟延後與台灣升級貿易關係計畫

南華早報獨家報導，歐盟推遲了一項提升與台灣貿易關係的機密計畫。圖為蔡英文總統4日接見歐洲議會官方訪團。（美聯社）

南華早報獨家報導，歐盟 延後了一項提升與台灣 貿易關係的機密計畫，彰顯歐盟內部對如何「最好地平衡」台灣與北京當局的關係存在不確定性。

據了解計畫的多位消息人士透露，歐盟原本準備於上周五（12日）宣布就貿易和經濟議題與台灣聯繫的新戰略形式，包括更多定期會議、半導體等特定領域的合作以及高級官員的更多訪問，這標誌著歐盟和台灣之間磋商規模的擴大。

不過最新消息顯示，這項由歐盟貿易委員會處理的公告在「最後一刻」被推遲。據歐洲議會消息人士稱，如今它可能在晚些時候進行「重新審議」。

歐盟今年前6個月在與中國 雙邊關係急劇惡化後，「試圖與北京當局重新接觸、同時加強與台灣的關係」，人們普遍認為部分歐盟高級官員擔心追求後者目標可能會危及前者。

歐盟官員一再表示，促進與台北的經濟關係完全在「一個中國」政策的範圍內，歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）上個月就曾表示，「在一個中國政策的框架內，歐盟有興趣加強與台灣的關係與合作」。

然而，歐盟委員會對與台北的雙邊投資協議不感興趣，當被問及這些計畫時，歐盟貿易委員會的發言人表示「我們正在尋找可能的選擇來促進我們與台灣的接觸，台灣仍然是一個重要且志同道合的貿易夥伴，這是一項正在進行的項目」。