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大啖「美豬」滷肉飯 洛杉磯台僑：親身見證美豬安全

中央社／洛杉磯16日專電
大洛杉磯地區27個台灣人社團16日聯合聲明，表達相信美國豬肉安全、不同意萊豬公投的立場。（中央社）
大洛杉磯地區27個台灣人社團16日聯合聲明，表達相信美國豬肉安全、不同意萊豬公投的立場。（中央社）

美國洛杉磯27個台灣人社團今天針對「萊豬公投」聯合聲明，現場大啖滷肉飯，表達美國食品安全規範嚴格，相信美豬安全，在美台灣人吃了多年美豬就是最好的見證。

記者會由旅美畫家陳文石、醫師林榮松發起，20多名社團代表今天在「大洛杉磯台灣會館」聚會，除了發表聲明之外，現場一人一碗美豬做的台式滷肉飯，眾人現場吃起來，表達對美國豬肉的信心。

台灣會館董事長陳柏宇說：「在美國住了40多年，我是吃豬肉長大的，早餐吃火腿、培根，經常吃豬肉水餃、控肉飯、滷肉飯及排骨飯。」

陳柏宇表示，就如美國在台協會（AIT）處長孫曉雅所言，美國豬肉是安全、美味又好吃的豬肉，台灣會館本次參與聯合聲明，希望台灣人民瞭解，美豬進口有益台美雙方的友誼和貿易。

「我跟馬英九一樣，喜歡吃美國豬腳。」旅美43年的陳文石手拿大型豬腳相片說，美國的食品安全規範是世界上數一數二嚴格，「我們吃了那麼多年，親身見證，從沒聽過有什麼問題」。

陳文石說，台裔美國人在各個領域表現傑出，如新任波士頓市長吳弭（Michelle Wu）、曾任聯邦衛生福利部副助理部長林元清，「我們都吃美國豬肉，大家都很健康」。

林榮松表示，美國食安標準高，萊克多巴胺（Ractopamine）使用在安全範圍之內，從沒見過美國人到市場去還要擔心萊豬問題，因為美國食品藥物管理局（FDA）規範嚴格，「食品廠商出問題，會被告到倒閉」。

身兼行政院政務顧問，林榮松指出，關於美國豬肉的討論，受到許多誤導，身為在美台灣人，希望提供這些資訊給台灣鄉親，「讓大家做出最好的決定」。

林榮松強調，萊豬議題事關台灣的經貿發展，如果公投通過，不只是不利於台灣與美國的友好關係，同時對於台灣與美簽署自由貿易協定（FTA），或加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）都是負面影響。

經常下廚的聖東台灣同鄉會理事陳美智說，在美國生活20、30年，全家大小都愛吃豬肉，「儘管台灣豬肉確實更好吃，但在美國住久了，吃美國豬肉也習慣，懂得料理的話，差別不大」。

美國 台灣 洛杉磯

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