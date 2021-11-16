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參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

中央社／華盛頓16日專電
共和黨籍參議員柯寧16日表示，外界不應把台灣視為中共終極目標，而是北京稱霸區域與全球的第一塊骨牌。（Getty Images）
共和黨籍參議員柯寧16日表示，外界不應把台灣視為中共終極目標，而是北京稱霸區域與全球的第一塊骨牌。（Getty Images）

近日率團訪台的美國聯邦參議員柯寧今天表示，外界不應把台灣視為中共終極目標，而是北京稱霸區域與全球的第一塊骨牌。他警告，若台灣倒下，「這不會是結局，而是開端」。

共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）本月稍早率領由5位同黨參、眾議員組成的國會團出訪印太，先是拜訪位於夏威夷的美國印太司令部，之後再赴菲律賓、台灣與印度等國。訪團於出訪期間相當低調，直到14日返抵華府才公開團員名單與行程細節。

柯寧今天在參議院院會分享出訪心得。他表示，此次出訪有機會聆聽美國軍事領導階層、重要區域夥伴意見，對區域面臨的威脅與挑戰有進一步的了解，這些安全威脅主要來自中國

柯寧透露，在菲律賓期間，訪團搭乘P-8海神式巡邏機至南海，出發才幾分鐘，就看到一艘中國「間諜船」在菲律賓沿岸進行情蒐。成員之後赴印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）及內閣成員會面談論中國威脅，其中一項重點就是中國犯台時程表。

柯寧引述印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，台灣不只是台灣問題，而是中國問題。「換句話說，攸關的遠遠不僅是一個國家的未來，而是北京在區域的整體實力與野心。」

柯寧指出，若能奪下台灣，中國恐不會就此止步，因此外界不應把台灣視為中共終極目標，而是中國試圖稱霸區域與全球的「第一塊骨牌」。他警告：「若台灣倒下，這不會是結局，而是開端。」

柯寧與訪團成員9日至11日訪問台灣，期間與總統蔡英文會晤，也拜訪外交部、國防部。媒體報導，訪團拜會國防部目的是聽取共軍威懾台海簡報，了解中共對台威脅。

柯寧今天表示，外交部長吳釗燮告訴他們，台灣是防範威權的民主前哨站。就他來看，美國在法律與道德上都有義務與台灣站在一起，嚇阻中國犯台；這也攸關美國國安，若台灣半導體供應鏈遭阻斷，將會重創美國經濟與國家安全。

柯寧強調，「預防勝於治療」，美國需透過威嚇維繫和平，制定戰略讓中國不敢冒進。他也提醒，時間很寶貴，美國印太司令阿基里諾（John Aquilino）與他們談到兩岸情勢時講得很明白，「問題不在中國『會不會』犯台，而是『何時』會犯台」。

柯寧呼籲參議院，儘速通過「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA），法案納入他與民主黨籍參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）所提的跨黨派「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ），將建立台灣與美國國民兵間合作。

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