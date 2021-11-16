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藍綠議員爆出「牽手情」 已婚嗆辣女議員秒變小女人

台灣新聞組／台北17日電
國民黨籍議員周勝考與民進黨籍議員何淑峰，遭周刊爆出「牽手情」。（CTWANT周刊網頁截圖）
國民黨籍議員周勝考與民進黨籍議員何淑峰，遭周刊爆出「牽手情」。（CTWANT周刊網頁截圖）

新北國民黨議員周勝考與民進黨議員何淑峰，遭周刊爆出「牽手情」。周勝考澄清，跟何淑峰是結拜兄妹，大家都知道，且聽聞對方花不少錢請徵信社跟拍，認為根本是政治惡鬥，強調自己沒有要選立委，也不是什麼大人物，之前已經上演過一次，這次又來。

CTWANT周刊今天刊出報導，指65歲的周勝考與54歲已婚的何淑峰日前晚上共搭著黑色賓士「遊車河」，兩人趁四下無人在停車場內手牽手、親暱依偎，「不倫戀情正在發展中」。

周刊稱，兩人14日晚上一起開車到淡水的河畔餐廳用餐，何淑峰在停車場親暱地捏了捏周勝考的臉頰，而周則伸手摟上何的腰做為回應，之後更牽起小手，將女方往自己懷中攬，期間周勝考更將兩人的手放到自己的胸膛前，十分親密。而兩人用餐時，不但互相分享食物，何淑峰還親暱依偎在周勝考旁，有如小女人般，與議會上的嗆辣風格有如天差地別。

周刊還說，從10月25日開始，周勝考幾乎每隔2到4天就會帶何淑峰在新北市各處「遊車河」。

國民黨籍議員周勝考17日回應周刊報導，稱兩人是「結拜兄妹」。（本報資料照片）
國民黨籍議員周勝考17日回應周刊報導，稱兩人是「結拜兄妹」。（本報資料照片）

周勝考：與何淑峰是「結拜兄妹」

對此報導，周勝考今天做出回應，稱聽聞對方花幾十萬台幣請徵信社跟拍，「把我打倒就更好選了」，還開玩笑稱，打倒他比什麼宣傳都有用。周強調自己不會選立委，不瞭解對方花這麼大的力氣，僅是為了爭議員席次嗎？周認為，根本是政治惡鬥，之前已經上演過一次，這次又來。

另外，周也說，跟何淑峰是結拜兄妹的事，大家都就知道，兩人與阿羅哈客運董事長陳瑞鈴，及另外兩名友人是結拜兄妹，周是老大、陳瑞鈴排老二、何淑峰則是小妹。至於何淑峰，記者致電無人接聽。

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