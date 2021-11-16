蔡英文：CPTPP成員國皆開放美豬 將檢視台灣是否有決心

中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

民進黨宣傳年底公投 投下「四個不同意」，最近陸空戰齊發，除了全國舉辦說明會，蔡英文 總統也在民進黨專屬的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」獻聲。在最新一集節目中，蔡英文特別說明美豬進口對台灣 加入國際貿易組織的重要性。蔡英文也提及，現有的11個CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）成員國皆已開放美豬進口，國際也會依此檢視台灣是否有開放市場的決心。

蔡英文也承諾，進口過程中將做最嚴謹把關及檢驗，也會做一定的標示，作為消費者的選擇基礎。她也再度喊話，強調這次的公投是集體社會再次思考公共政策，公投沒有哪一個政黨輸贏的問題，這四個公投攸關台灣人的前途及未來，希望大家拋棄政黨利益考量，就事論事，她也說，現在這四個公投案，如果都通過，對未來國家發展有相當影響，希望這次公投，大家對國家未來做多一分思考，四項都投不同意票。

蔡英文指出，台前總統馬英九執政期間，也開放了含萊劑美牛，這9年，美國牛肉進口成長好幾倍，政府在開放過程中也做了必要檢驗，保障消費者安全，9年之內，進口量從1.8萬噸到6萬噸，是非常大的成長，美豬問題上，進一步開放也是秉持同樣做法，遵循國際標準，認真檢驗，讓台灣符合國際貿易的要求，也保障消費者安全。

對於在野黨會說美國不是CPTPP成員國，開放美豬究竟會不會影響台灣的加入？蔡英文說，CPTPP是高標準的自由貿易協定，換句話說，加入的國家都要有心理準備，市場開放度要相當大，必須符合國際標準，如果台灣沒有採用國際標準，也將市場相對限縮，對於CPTPP現有成員來說，會認為台灣有沒有準備開放最大程度市場的決心？

蔡英文說，各國要看的，就是台灣加入CPTPP對整個經貿環境有多大的貢獻，也要問台灣有沒有要做一個可以排除所有困難，讓市場符合高標準的開放程度？這是最重要的意志與國家決心的檢驗。她認為，美豬這一題，很有可能拿來檢視台灣有沒有決心解決困難的貿易問題，讓市場開放到可以符合國際標準。

蔡英文也說，CPTPP現有11個成員國，都開放美豬，「他們都接受這個國際標準，他們會回頭來看，如果不開放，如何說服我們，你有開放市場的決心？從這個層次來講確實是相關的。」

被問到國民黨日前在立法院丟豬內臟抗議，會不會「反萊豬」公投通過了，將阻礙台灣參與國際的機會？蔡英文說，過去這段期間，有兩個重大進展，去年進一步宣布開放美國豬肉進口之後，台美TIFA（ 貿易暨投資架構協定）重新開始了，透過這個平台，跟美國有很多貿易的問題可以來討論，她也希望，在逐漸縮小台灣與美國貿易上的差距之後，有一天有機會也可以來談台美FTA（自由貿易協定）。

蔡英文說，台灣已經申請加入CPTPP，現在是關鍵時刻，要說服現有的成員國，台灣有開放市場的決心，讓台灣市場可以符合高標準開放，因此這時候出現了在野黨強力抗爭，相信很多CPTPP的成員國都在看，看台灣可否經過這次的檢驗。

蔡英文說，（美豬）開放了以後，是在市場中的一個選項，消費者可以按照自己的喜好，選擇買或不買，是一個選擇，「他不是強迫你一定要吃美豬，只是希望他的產品在台灣的市場上形成一種選項，變成一種選擇。」