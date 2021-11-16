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蔡英文若出國要重打疫苗？陳時中：有外交泡泡禮遇措施

記者吳亮賢／台北報導
民眾黨立委賴香伶今質詢衛福部長陳時中。圖／翻攝自國會頻道
民眾黨立委賴香伶今質詢衛福部長陳時中。圖／翻攝自國會頻道

台灣中央疫情指揮中心宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種1劑或2劑高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，引發外界質疑，先前打高端的人「白打了」。對於若蔡英文總統未來也要出國，是否建議重打疫苗？衛福部長陳時中今於立法院答詢時表示，「以總統層級出外訪問，各國會有類似外交泡泡的禮遇措施」。

民眾黨立委賴香伶今於立法院質詢時，先詢問行政院長蘇貞昌，高端之前沒有做混打試驗，安全及有效性未知，蔡英文若要到國外出訪，是否建議蔡英文提早重打別款疫苗？ 蘇貞昌回應，「我相信總統打疫苗，都會依專家給她的建議」。

賴香伶也詢問陳時中同樣問題，陳時中回應，要從兩個方向來談，第一，總統有自己的醫療團隊，最清楚總統的身體健康，尊重團隊的建議；第二，以總統層級出外訪問，各國會有類似外交泡泡的禮遇措施。

不過賴香伶質疑，總統有外交泡泡不必重打，但有330位中央防疫人員打高端，也可能因為業務而出國，是否應重打疫苗？陳時中表示，若有必要就打，但不建議現在預防性地先做，「因為不是每個人都一定要出國」。他並解釋，各種疫苗混打都會增加一些風險，雖然風險不大，但畢竟是增加，「有必要時做就可以了，因為效力並沒有變差」。

對於政府已採購的500萬劑高端疫苗中，將有190幾萬劑於明年1至5月到期，剩下的疫苗該怎麼處理？陳時中表示，考慮贈送給友邦或需要的國家，「有一些國家已經在談了」。至於明年是否還會採購高端？陳時中說，「目前還沒這個打算，因為我們還有」，他也強調，通過歐盟、WHO認證，是高端現在該努力的重點。

高端疫苗 陳時中 蔡英文

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