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「從台北來的穿山甲」 布拉格市長發起票選捷克文暱稱

中央社柏林15日專電
台北市立動物園借殖穿山甲「果寶」、「潤喉糖」（圖）給布拉格動物園，布拉格市長賀瑞普13日表示引頸期待，也將讓民眾票選捷克文暱稱。（台北市立動物園提供）
台北市立動物園借殖穿山甲「果寶」、「潤喉糖」（圖）給布拉格動物園，布拉格市長賀瑞普13日表示引頸期待，也將讓民眾票選捷克文暱稱。（台北市立動物園提供）

布拉格動物園證實，台北市立動物園借殖的一對穿山甲，可望在明年3月送達。布拉格市長賀瑞普對此高度期盼，並打算讓民眾票選捷克文的暱稱。

台北市長柯文哲去年1月訪問捷克首都布拉格，與市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）締結為姊妹市，雙方並簽署動物園保育合作備忘錄，推動中華穿山甲借殖計畫。

布拉格動物園園長波貝克（Miroslav Bobek）證實，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致計畫延宕，台北市立動物園的一對中華穿山甲，可望在明年3月底抵達布拉格動物園。

波貝克13日透過臉書聲明指出，人工飼養穿山甲並不容易，世界上只有少數動物園能養活，由於市長賀瑞普的努力，穿山甲才能到布拉格。為迎接穿山甲，園方正調整印尼叢林區的展示空間，預計年底前可完工。

穿山甲是布拉格與台北結為姐妹市的象徵，極力爭取穿山甲到布拉格的賀瑞普，特地在臉書上貼出這對穿山甲的照片，「你自己看看，不是很可愛嗎？」，殷切期待穿山甲即將送達。

台北市立動物園已為這對穿山甲命名，雄性的稱「果寶」、雌性是「潤喉糖」。賀瑞普表示，雖然他們已經有名字，但仍計畫讓民眾票選捷克文的暱稱。

歐洲目前僅有德國萊比錫動物園有穿山甲，也是來自台北市立動物園，明年布拉格如果成功獲得穿山甲，將是歐洲第2座擁有穿山甲的動物園。

動物園 臉書 疫情

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