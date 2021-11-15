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韓檢網站標註台灣為中國一省 考生抗議成功改名

中央社首爾15日專電
韓文能力檢定官網報名系統將國籍選項中台灣的英文標註為中國一省，引起台灣考生不滿，提出抗議後官方修正。（圖取自facebook.com/KoreaTaiwanWatch）
韓文能力檢定官網報名系統將國籍選項中台灣的英文標註為中國一省，引起台灣考生不滿，提出抗議後官方修正。（圖取自facebook.com/KoreaTaiwanWatch）

韓文能力檢定（TOPIK）官網報名系統將國籍選項中台灣的英文標註為中國一省，引起台灣考生不滿，向官方提出抗議並往來交換意見後，成功促使TOPIK官網將英文標註改為台灣。

臉書粉絲專頁「台灣韓國情報站」管理員、獨立記者姜冠霖今天發文表示，他日前在報名韓檢時，無意間發現韓國國內報名系統在國籍選項中將台灣稱為「中國的一省」，於是寄信向主辦方國立國際教育院說明狀況， 要求修正網站內容。

據姜冠霖在專頁上傳截圖，國籍選項中的韓文僅顯示「台灣」二字，但英文卻寫為「台灣，中國的一省」（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）。

姜冠霖向中央社記者表示，官方收到他的說明後並沒有太多推辭，經過一個周末的討論，就決定將英文標註改為TAIWAN，並在回信中對造成考生使用不便表達歉意。他也在專頁上貼出官方回信截圖，開心表示未來在韓報名韓檢的考生再也不必選擇不想被稱呼的國籍。

他也鼓勵台灣人未來遇到類似狀況時可以大膽嘗試，不要將生活中的不合理當作理所當然。

對於目前韓國發給台灣人的外國人登錄證上仍標有中國（CHINA），姜冠霖也表示，他近期打算在訪問韓國政治界人物時就此問題提問。

有網友留言問到，會不會擔心中方看到這項消息後施壓改回原本標示，姜冠霖回應，「我認為會見光死的東西就是假的」，若真有打壓事件發生，更該在韓國將其曝光，讓台灣人了解韓國不會支持極權獨裁的國家。

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