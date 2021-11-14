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蔡英文促「正面迎戰公投」藍諷：就是對抗民意和人民

台灣新聞組／台北15日電
國民黨14日在台中北屯區舉辦「公投顧台灣，民主拚未來」公投說明會，前總統馬英九（左三）、國民黨前主席江啟臣（左四）、前副主席郝龍斌（左二）、中廣董事長趙少康（右）、立委楊瓊瓔（左）等人先後開講。（記者黃義書／攝影）
國民黨14日在台中北屯區舉辦「公投顧台灣，民主拚未來」公投說明會，前總統馬英九（左三）、國民黨前主席江啟臣（左四）、前副主席郝龍斌（左二）、中廣董事長趙少康（右）、立委楊瓊瓔（左）等人先後開講。（記者黃義書／攝影）

民進黨昨天舉行全國黨代表大會，聚焦年底四大公投。身兼黨主席的蔡英文總統表示，台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須用最好的表現，來證明值得台灣人民的信賴與託付；在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇，要正面捍衛民進黨的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。

民進黨秘書長林錫耀表示，年底公投民進黨已經啟動開戰了，拜託黨公職全力動員催票，並提醒依法公投投票當天可以宣傳動員，請大家務必堅持到最後一刻；他也拜託黨公職多轉發總統、副總統與部會首長相關發文，並稱有估算過，全黨的黨公職臉書覆蓋率，絕對超過全台灣公民數的一半。

國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨全台公投宣講看板標語，全都是對民意「打叉叉」，雙手護在胸前打叉叉，就是在對抗民意、對抗人民；民眾黨立委張其祿也說，民進黨再怎麼動員也效果有限，只顧黨意，民眾會強烈反彈。

凌濤表示，既然是正面迎戰，蔡總統就更不應該躲在讀稿機後面、不敢正面對決國民黨主席朱立倫的戰帖，應向人民直接報告為何要犧牲健康才能拓展對外關係、為何要毀棄公投神主牌的民主價值、為何承諾護藻礁又毀藻礁及跳票的非核家園，點亮台灣為何變成「空汙台灣、跳電台灣」？總統談話提及「要正面捍衛民進黨的價值」，聽來諷刺，因為這幾項公投全都是民進黨曾經捍衛、如今毀棄的價值。

時代力量立委陳椒華說，「我想蔡總統有所誤會，公投綁大選、反對萊劑肉品進口、護藻礁，過去也都是民進黨信仰的價值」，蔡總統應思考民進黨要如何對公民說明過去所秉持的價值，因為執政立場的轉換而改變。

蔡英文表示，民進黨不怕公投，更不害怕對手提公投，公投是人民的權利，就算發動公投的政黨，起心動念是為了惡鬥，公投依然是人民的權利；民進黨要做的不是抱怨，要做的是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。

蔡說，在公投討論的過程中可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向；但民進黨是執政黨，有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論，也要找出更多的夥伴，一起來站在，讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。

蔡英文總統（中）14日在民進黨全代會表示，在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇。她...
蔡英文總統（中）14日在民進黨全代會表示，在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇。她並與副總統賴清德（左二）、行政院長蘇貞昌（右二）、桃園市長鄭文燦（左）及高雄市長陳其邁（右）高喊「四個不同意、台灣更有力」。（記者余承翰／攝影）

公投 民進黨 台灣

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