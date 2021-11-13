被瑪莎惡少打昏迷 男大生清醒後問：媽媽妳吃飯了嗎？
因行車糾紛被毆打致昏迷的宋姓男大生昨天清醒後，台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺今早表示，昨天已幫宋同學拔管，第一句話是「舒服多了」，醫師問他數學問題，不管100的減法或100開根號都答對了，今早對答很清楚，連車禍當天的事情都記起來了，代表腦傷逐漸恢復中，這是個好消息。
18歲宋姓男大生7日凌晨開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由25歲男子李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車上23歲張敦量及19歲陳勁豪等人毆打致重傷昏迷，目前仍在台中榮總加護病房觀察中。
本報系聯合報報導，沈烱祺醫師說，宋同學昨天清醒後，先暫停鎮定劑藥物，宋同學顯得很躁動，因為插管在喉嚨內覺得很不舒服，醫師判斷清醒狀況良好，昨天下午就為他拔掉呼吸內管。
醫師說，宋同學拔管第一句話說「舒服多了」，但他還是虛弱，需要多休息；今早再次探訪，他說話比較多，主要喊頭痛，現在仍給予降腦壓藥物，減輕疼痛，下周一會轉普通病房，後續安排復健療程，還有請精神科醫師會診，組成醫療團隊幫忙照顧。
另據中央社報導，宋媽媽今天向媒體表示，上午到加護病房探視兒子，兒子第一句話是「媽媽妳吃飯了嗎？」，並說「媽媽不要傷心，我沒事的」及「妳要等我回來」，看著兒子身體還相當虛弱，仍擔心她的身體狀況，第一句話就表達關心，讓她備感窩心，她歡喜地告訴兒子「媽媽終於聽到你的聲音，媽媽愛你」。
宋媽媽指出，看著兒子躺在病床上，她內心萬分不捨地說「你要健健康康回到我身邊」及「你放心，媽媽一定會幫你討回公道」。她也感謝許多幫忙兒子集氣、祈福的人。
宋媽媽表示，因兒子在街頭遭痛毆，讓她一度萌生想搬離台中，事發後也擔心遭報復，希望司法可還給公道，這些逞凶鬥狠的人以後就不會那麼囂張；至於是否有在台中繼續住下去的勇氣，還要看檢警如何偵辦。
她指出，近來透過媒體報導看到警方的努力，她願意再一次相信警方，相信可以幫兒子討回該有的公道。
對於犯嫌的家屬道歉，宋媽媽表示，目前沒收到，也沒看到他們負責的行為，他們的道歉感覺就是在作秀。日前有自稱「百桂」的老闆要拿東西來慰問她，她當下立刻婉拒。
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