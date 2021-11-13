APEC視訊峰會前 李顯龍張忠謀線上敘舊

新加坡總理李顯龍13日在社群媒體發文表示，會前先與台灣領袖代表張忠謀透過視訊敘舊，很高興看到他依舊有活力。（取材自臉書）

亞太經濟合作會議（APEC ）昨晚舉行經濟領袖視訊峰會，新加坡總理李顯龍今天在社群媒體發文表示，會前先與台灣 領袖代表張忠謀透過視訊敘舊，很高興看到他依舊有活力。

APEC領袖峰會12日舉行，由主辦國紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）主持，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 影響，今年會議再度以線上方式進行。台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席，其他出席者包括美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平、李顯龍等各國領袖。

李顯龍今天在臉書發文表示，在領袖會議前，與代表中華台北出席APEC峰會的張忠謀敘舊，並發布兩人視訊會面的照片。他說，自兩人去年在領袖峰會場邊視訊以來，很高興看到張忠謀依舊健康、有活力。

以往APEC會議以實體方式進行，台灣APEC領袖代表出席峰會期間都會安排與其他國家領袖或高層官員進行雙邊會談，包括李顯龍。

此外，李顯龍發文指出，國際合作是協助亞太地區從疫情中復甦及建立強健經濟的關鍵。他出席峰會時強調各國逐步重新開放邊境的重要，以重建經濟及協助企業。

他表示，APEC經濟體展現團結並在維護供應鏈韌性及開放取得良好進展，以維持貿易流通。會員經濟體可利用主要貿易協定深化區域經濟整合，APEC也有共同因應氣候變遷的空間，朝向綠色經濟發展。

李顯龍指出，在後疫情時代，「我們必須往前看，把握在新成長領域的合作機會，包括數位經濟」。