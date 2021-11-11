美議員團結束3天訪問行程 11日晚離台赴中東

美國國會議員昨晚結束訪台行程，前往桃園機場搭乘阿聯酋班機前往杜拜，一位成員還揮手向採訪的媒體致意。記者鄭超文／攝影

美國 聯邦參議員 柯寧（John Cornyn）訪問團一行結束在台3天拜會總統蔡英文、國防部與台積電等行程，今晚搭乘阿聯酋航空公司班機離台轉赴中東杜拜；議員團一行10多人抵達桃機後未發表談話，全程維持低調作風。

美國聯邦參、眾議員 團成員下午5時30分許抵達桃園國際機場，經公務門禮遇通關前往貴賓室休息，晚間6時50分許前往D1登機門；議員團全程未發表談話，部分成員則不時向現場記者揮手致意，隨後搭乘阿聯酋航空晚間7時20分起飛的EK-367班機離台，外交部派員陪同送機。

美國聯邦參、眾議員訪團行程突然且極為低調。9日搭乘美國海軍C-40A行政專機，從菲律賓馬尼拉於傍晚飛抵台北松山機場；外交部接受媒體查證時僅表示，相關行程由美國在台協會（AIT）協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助尊重訪賓意願。

美國聯邦參、眾議員9日晚間搭機抵達松山機場，美國議員團於國軍戰備週低調來訪，格外引發關注。外交部當晚表示，外交部提供訪團所需的行政協助，此案經台美雙方協調結果，並基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。

美國國防部同日證實美國國會議員訪台，指出此行符合美國在台灣關係法之下的義務，並說聯邦議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團的慣例。

在拜會行程部分，總統府、國防部與AIT均三緘其口。外傳聯邦參、眾議員一行10日上午曾拜會總統蔡英文，總統府表示，沒有評論與說明；10日下午2時30分拜會國防部時曾被媒體拍到照片，但國防部表示，沒有評論。

今天上午則傳出參、眾議員團前往全球晶圓代工龍頭台積電新竹科學園區總部拜訪，後確認是造訪台積電創新館。

訪團一行還特別要求參訪新竹市，由市長林智堅親自接待，一行人前往新竹孔廟、黑蝙蝠中隊陳列館參觀。

美國議員訪團抵台後，共軍東部戰區9日晚間隨即宣布，規劃兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，並稱此次軍事行動是針對有關國家「在台灣問題上嚴重錯誤言行和『台獨』分裂勢力活動」所採取的；同日，6架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），10日白天有6架共機擾台西南ADIZ，今天則有4架共機擾台。

香港「南華早報」引述知情人士報導稱，此行專機成員包括：德州共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）、阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾（Tommy Tuberville）、愛達荷州聯邦參議員克雷波（Mike Crapo）、猶他州聯邦參議員李麥克（Mike Lee）與德州聯邦眾議員艾爾濟（Jake Ellzey），均為共和黨籍國會議員。

美國參議員上一次訪台是今年6月6日，當時台灣正與本土疫情奮戰。美國聯邦參議院譚美（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，宣布美國將捐台75萬劑疫苗協助抗疫。

除了美國國會議員團外，美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）率團於今年4月14日訪台，團員包括前副國務卿阿米塔奇（Richard Armitage）及史坦伯格（James Steinberg），這是拜登上任後訪台首發團。