台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，民進黨立委莊瑞雄透過臉書 表示，「永別了，黑名單的勇士 」，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣 。

李應元妻子黃月桂今晚接受中央社記者訪問時，證實李應元病逝；莊瑞雄則在臉書說，經李應元家人告知，李應元今晚6時30分病逝於台大醫院。

台大醫院表示，基於保護病人隱私原則，不方便由院方透露病人狀況，所以不便多加說明。

李應元1953年出生於雲林縣崙背鄉，台灣大學公共衛生研究所畢業後赴美深造，擁有美國哈佛大學醫療管理碩士、北卡羅萊納大學醫療經濟學博士學位。

李應元曾任立委，雲林縣副縣長、行政院秘書長、勞委會主委、環保署長、駐美副代表等重要職務；2020年蔡總統連任後，李應元重回政壇被派駐泰國，開創出許多外交成果，不過，今年8月因病請辭駐泰代表，返台時暴瘦的身形，讓外界驚訝。

台南市長黃偉哲晚間在臉書貼出李應元燦爛笑容的「黑白」照片，並留言說：「悼老戰友 李應元前輩（1953-2021）心心念念為臺灣」。網友則留言說：「李應元前輩，任務完成，一路好走。」

莊瑞雄晚間透過臉書表示，「永別了，黑名單的勇士」，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣。他有幸在李應元參選台北市長的時候，成為他的執行總幹事，挑戰連任的當時台北市長馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中李應元堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。

莊瑞雄說，在剛擔任立委的時候，李應元的辦公室就在他的隔壁，兩人常常一起討論法案。「瑞雄啊！對的事、就要堅持！」這是李應元常常跟我說的。

莊瑞雄說，何其榮幸與李應元生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力。李應元對抗國民黨威權、信仰民主自由，李應元的人生是台灣民主化的縮影，雖然李應元已離開，但李應元追求民主自由的勇氣會留下，自己也會延續他的精神繼續走下去。