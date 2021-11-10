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台男大生「擦撞瑪莎拉蒂」遭毆昏迷 施暴3人遭聲押

記者陳宏睿／台中報導
彰化縣食品廠小開張姓男子等3人，涉嫌在7日毆打宋姓男大生重傷昏迷案，台中地檢署漏夜開庭訊問被告。(圖:讀者提供)
彰化縣食品廠小開張姓男子等3人，涉嫌在7日毆打宋姓男大生重傷昏迷案，台中地檢署漏夜開庭訊問被告。(圖:讀者提供)

彰化縣食品張姓食品小開與李姓、陳姓友人在7日時，因母親名下的瑪莎拉蒂轎車與宋姓大學生休旅車碰撞，張等3人涉嫌對宋拳打腳踢，還找8名友人支援、助勢，檢警昨天傍晚拘提張等3人到案，檢察官從昨天漏夜訊問張等3名涉案人及多名關係人後，今天凌晨零時許完成訊問，認定張等三人涉殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押，預計今天上午8時許，由台中地院開庭審理。

台中市宋姓男大生（18歲）7日凌晨，與李姓男子（25歲）駕駛的瑪莎拉蒂名車擦撞，當時李車內有張姓（23歲）、陳姓男子（19歲）等2名乘客，因名車是登記在張母名下，張藉著酒意，與李、陳二人找宋理論，還持球棒恐嚇「不要報警」，隨後就對宋一陣拳打腳踢，甚至是通知8名友人到場助勢叫囂。

彰化縣食品廠小開張姓男子等3人，涉嫌在7日毆打宋姓男大生重傷昏迷案，台中地檢署漏...
彰化縣食品廠小開張姓男子等3人，涉嫌在7日毆打宋姓男大生重傷昏迷案，台中地檢署漏夜開庭訊問被告。(本報資料照片)

宋姓男子被毆打後，有腦血腫、腦震盪等傷勢，昏迷緊急開刀住進加護病房，迄今仍命危，宋母昨天在媒體前聲淚俱下控訴歹徒惡劣。

警方原欲依殺人未遂、妨害秩序罪，函送台中地檢署，張等3人在警詢後，離開警局，作法引發社會議論，檢方昨天發出拘票，在昨天傍晚拘提張姓男子等3人到案。

據查，張姓男子知道事態鬧大，恐遭檢方羈押，一度萌生逃亡念頭，後來與警方、律師溝通後，才在昨天下午4時許，前往台中市警局的指定地點，配合檢警拘提，辦案人員分別在台中市西屯區、東區、南投縣等地，將涉案人帶到。

張姓男子辯稱，當時只有他動手，因為有喝酒，加上轎車被碰撞，一時怒氣上來，所以一下車，就找宋向要「定孤枝（台語：單挑）」，沒注意到下手力道，事後十分後悔，另外李、陳二人則辯稱沒動手，在旁邊看。

據查，張姓男子家中是在彰化縣經營食品工廠，涉案的瑪莎拉蒂則是登記在張母名下，7日案發時，他有喝酒，所以找來沒有喝酒的李姓友人幫忙開車，張與李、及同車陳姓男子都是在喝酒吧喝酒認識的酒友，李、陳家中分別經營工廠、濾水器行。

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