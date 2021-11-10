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新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？

拜登民主峰會 台外交部：期待正式受邀分享經驗

中央社台北10日電
台外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
台外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

美國總統拜登12月將召開民主峰會，外媒報導，台灣也受邀參與。台外交部今天表示，自白宮宣布將舉辦民主峰會後，美方即與台灣洽談參與峰會事宜，期待正式收到美方邀請與會，分享台灣民主經驗。

拜登（Joe Biden）12月召開民主峰會，邀集國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員談論民主挑戰。根據政治新聞網站Politico取得的資料，台灣也獲邀出席。

台外交部發言人歐江安晚間對中央社記者表示，自白宮今年8月宣布將舉辦「民主領袖峰會」（The Summit for Democracy），美方即與台灣洽談參與峰會事宜。

她指出，政府20多個相關部會及台灣民主基金會也積極盤點近年來在推動各項民主與人權相關工作的進展，並提出多項具體承諾項目。

歐江安表示，台外交部感謝美國政府多次重申支持台灣民主，也會持續與美方協調，並期待正式收到美方邀請與會，分享台灣民主經驗。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天召開線上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部長會議，台灣是否受邀，再次引發關注。歐江安說，基於台灣與美國在全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係，外交部對美國國務院籌辦此項會議事前已有充分掌握，並與美方保持密切聯繫。

她表示，根據台外交部的掌握，美國國務院僅規劃少數國家參與此次閉門會議，以聚焦亟待處理的全球重大衛生安全議題。外交部已透過駐美國代表處表達台灣樂意持續以具體行動與所有理念相近國家共同合作，將繼續與美方討論如何深化對抗疫情的相關合作。

美國 台灣 疫苗

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