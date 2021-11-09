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台抗疫官王必勝首度認了婚外情 妻：現在沒有原諒他

台灣新聞組／台北10日電
王必勝承認有婚外情。(本報資料照片)
王必勝承認有婚外情。(本報資料照片)

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被周刊直擊，一個月內九次進出林姓女護理師家，兩人還疑似育有一名幼女。不倫戀遭踢爆後，王必勝一直迴避媒體採訪，相隔兩周後終於打破沉默，與妻子台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉一同接受專訪。王必勝首度坦承與林女是「不適當、不應該的關係」，強調與林小姐關係「結束了」。

鏡週刊報導，疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝上月26日被踢爆不倫戀，直擊他一個月內九度開車前往林姓護理師住處，還載著護理師母女一同出遊，三人親密互動就像一家人。王必勝剛開始僅承認與林女是認識很久的同事，但否認兩人交往、也絕非婚外情。

事件曝光後引發社會高度關注，王必勝次日在臉書為「個人私領域事務處理不當」公開致歉，之後即迴避所有媒體採訪，並減少在公開場合露面。

據報導，緋聞事件曝光12天後，被媒體戲稱「神隱」的王必勝終於打破沉默，與妻子尤香玉醫師一同接受專訪。他一開口，便承認與林小姐是「不適當、不應該的關係」。

丈夫因防疫出名，導致家事受矚，尤香玉說她不後悔，「因為我知道他的工作影響很大。」

談到兩人婚姻近來出現的巨大震撼，尤香玉說，他們家庭生活正常，自己「真的完全不知道」丈夫的那段關係；直到新聞出刊前一天、王必勝接到查證電話後，她才被王告知此事，此事對她傷害很深。「我現在沒有原諒王醫師。」

外界用「正宮」稱呼她，甚至影射她長年容忍這段婚外情，尤香玉說，自己沒有隱忍，也沒有容忍，更沒有為了一個正宮的位置、名分而委屈求全。尤香玉坦言：「我非常不喜歡媒體跟網路上說我是正宮。」她語調平緩地表示，「正宮」是很封建的名詞，現在夫妻在婚姻關係中是平等的，沒有誰隸屬於誰。

尤香玉強調，自己現在沒有原諒王必勝，此次受訪，本意也不是要告訴大家「我原諒我先生，你們也要原諒他」。但她重申婚姻關係牽扯複雜，「後面我要怎麼做，那是我的隱私，我也沒有義務告訴我不認識的人。」

王必勝第一時間否認婚外情，隔天卻在臉書貼文，為「私領域事務處理不當」道歉。（取材...
王必勝第一時間否認婚外情，隔天卻在臉書貼文，為「私領域事務處理不當」道歉。（取材自臉書）

疫情 防疫 隱私

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