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台發布國防報告書 首提「灰色地帶威脅」

挺台參與國際決議案 法國國民議會11月底表決

中央社巴黎9日專電
法國國民議會友台小組主席、執政黨共和前進議員戴扈傑。(Getty Images)
法國國民議會友台小組主席、執政黨共和前進議員戴扈傑。(Getty Images)

繼法國參議院，國民議會今天向法新社證實，儘管中方不滿，由友台小組發起的「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案已被提上日程，預計將於11月29日進行辯論與表決。

這份支持台灣參與國際組織的提案，與另一份參議院今年5月6日通過的決議文內容相似，當時決議一度引起北京嚴重抗議與不滿。

決議案不具強制力，目的是表達希望「法國持續外交途徑」，支持台灣參與國際組織工作，尤其是世界衛生組織（WHO）。

提案也呼籲「擴大努力範圍」，包括參與國際民航組織（ICAO）等國際合作論壇、國際刑警組織（Interpol）以及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

決議案由國民議會友台小組主席、執政黨共和前進（LRM）議員戴扈傑（François de Rugy）發起，罕見獲得高達181位議員連署，9大政團中共有7個總召簽署，僅有法國共產黨與不屈法國（LFI）未參與提案。

在此之前，國民議會友台小組成員都曾公開力挺因來台訪問而遭北京批評的參議員，且當時都表示「一致希望」能在國民議會發起「類似行動」。

提案開頭的提案動機，戴扈傑等人引用前友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）在2020年3月癌逝前的最後訊息：「台灣應該進入世界衛生組織以對抗新冠病毒，公衛危機應該超越政治對立。」

決議文中肯定台灣抗疫，但「這些政策卻無法幫助國際社會，因台灣被世衛排除在外。在2009到2016年的參與後，台灣代表因北京的反對，自2016年起再也無法出席世衛大會。台灣抗疫的模式因此被國際社會忽視，而台灣也無法透過世衛進行有用的資訊交流」。

國民議會議員強調，為了對抗疫情或氣候變遷等人道挑戰，發展多邊主義是現今能帶來有效回應的唯一解方。因此透過決議文第21條，建議法國式採取外交手段，協助台灣參與國際合作論壇，並敦促政府支持台灣全面參與國際社會。

法國參議院5月6日以以304票贊成、0票反對一致通過由參議院友台小組主席李察（Alain Richard）與副主席葛利歐（Joël Guerriau）提出的「台灣參與國際組織工作」決議案，無任何反對票，具歷史意義。

當時代表政府出席的外交部國務員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）也清楚表達法國政府在國內、歐洲以及全球支持台灣參與國際組織的立場。

台灣 參議院 世衛

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