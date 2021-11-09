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首度赴日蓋廠、投資高雄 專家：台積電背後有2策略

中央社新竹9日電
台積電擴大海內外布局，9日一次拍板在日本熊本縣及高雄市2大投資案。路透
台積電擴大海內外布局，9日一次拍板在日本熊本縣及高雄市2大投資案。路透

台積電擴大海內外布局，9日一次拍板在日本熊本縣及高雄市2大投資案，兩地同步明年啟動建廠、2年內量產，投資時程相近，不過半導體產業研究人員認為，日本設廠意義在於深化與索尼合作，至於高雄蓋廠則是分散供水風險。

台積電與客戶索尼（Sony）全資子公司索尼半導體9日共同宣布，台積電將在日本熊本縣設立子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM），索尼半導體計畫投資約5億美元，取得JASM不超過20%的股權。

台積電表示，初期預估資本支出約70億美元，JASM將於2022年開始興建特殊技術晶圓廠，並於2024年底前開始生產，採用22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務，月產能達4.5萬12吋晶圓，這案並獲日本政府承諾支持。

至於索尼是否會取得JASM董事席次，台積電並未透露，也不評論未來是否與索尼進行技術合作，僅強調JASM營運將由台積電主導，會與索尼緊密合作。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，對於台積電這次日本設廠採用合資方式並不感到意外。他說，台積電在中國及美國皆採獨資設廠模式，主要是這兩地的晶圓廠是為就近服務當地客戶，技術來自台灣研發的成果轉移，獨資是為能100%掌控，防護矽智財與機敏資料。

楊瑞臨研判，台積電日本JASM廠應不是單純只為就近幫客戶代工生產，否則台積電就會維持獨資設廠的模式。

他表示，索尼是全球影像感測器（CIS）的龍頭廠，過去主要由自家的晶圓廠生產，預期未來台積電與索尼不排除可能在相關特殊技術研發展開合作，深化雙方的合作關係。

此外，從日本政府承諾支持台積電赴日本投資設廠來看，楊瑞臨認為台積電未來可能進一步擴大與日本產、官、學、研界合作，JASM在日本半導體產業政策將扮演關鍵角色。

楊瑞臨說，索尼是日本在半導體業僅存少數的關鍵廠商，由索尼入股JASM，將有助化解索尼及日本政府的疑慮，全力與台積電深度合作。

不僅是首度赴日本建廠，台積電今晚也宣布將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工，2024年開始量產，因應市場需求，高雄廠將座落在中油高雄煉油廠舊址。

台積電並未透露具體建廠金額，僅說董事會9日核准90億3644萬美元資本預算，其中包含高雄廠設廠費用。

台灣經濟研究院研究員劉佩真日前分析，赴高雄設廠除有助台積電分散供水方面的風險，預期在台積電磁吸的帶動下，高雄可望成為新興的半導體聚落，有助台灣北中南區域平衡發展。

台積電 日本 索尼

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