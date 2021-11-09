看板對決 國民黨部遭掛「4個不同意」廣告 藍營急回擊

舊高雄縣黨部辦公大樓被綠營掛上「四個不同意，台灣更有力」宣傳看板，市議員李雅靜今天下午更換看板反制。圖／李雅靜服務處提供

國民黨 舊高雄縣黨部大樓昨遭民進黨高掛公投 「四個不同意」看板，國民黨遭外界嘲諷。藍營議員李雅靜不甘示弱，今天趕工抽換舊看板，看板中的李雅靜劍指上方綠營看板，反擊「不要聽他們鬼扯」。綠營議員擬參選人蘇致榮得知訊息也提出四大質疑。雙方你來我往，藍綠為一面看板吵翻天。

鳳山區曹公路上的前高雄縣黨部大樓（合併後改為鳳山區黨部），歷經八次拍賣，去年以2384萬6000元(新台幣，約85.8萬美元)售出。昨日綠營在保有國民黨黨徽的建築立面掛上新看板，上頭有總統蔡英文、立委許智傑與議員擬參選人蘇致榮等人肖像，宣傳「四個不同意，台灣 更有力」、「四個都同意，維尼最得意」。

黨部舊建物門前柱子原本就有張掛國民黨議員李雅靜人像宣傳看板，今天下午，服務處人員將「與您一起創造我們的在地幸福」換下，更掛新看板「不要聽他們鬼扯」。

李雅靜說，公投議題攸關民生，「反萊豬，有錯嗎？」，民進黨政府不顧人民健康，開放萊豬迫害台灣人民，綠營民代卻不問是非，只顧黨意、違逆民意；這次公投若沒把萊豬擋下來，難保日本核食不會進來，她呼籲不要聽民進黨鬼扯，1218站出來勇敢表達人民意志，公投「四個都同意，台灣更美麗」。

市議員擬參選人蘇致榮對此表示尊重，但也反擊說，核四重啟的核廢料要放誰家、南電北送疑慮、為何吃美牛卻反美豬、公投綁大選勞民傷財等意見，呼籲人民要對公投投下四個不同意。