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美軍在台協訓十餘年 美媒：近年人數增加 波頓是推手

台外交部：全力爭取CPTPP各成員國 支持台灣加入

記者張加／即時報導
中華民國外交部表示全力爭取各成員國支持台灣加入。(Getty Images)
中華民國外交部表示全力爭取各成員國支持台灣加入。(Getty Images)

中華民國外交部指出，相關駐處已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP）各成員國政府通知台灣正式申入，全力爭取各成員國支持台灣加入。

台外交部今發布台駐外館處今年第3季經貿外交工作成果，第一項寫道，相關駐處已分別向CPTPP各成員國政府通知台灣正式申請加入，並廣泛聯繫各成員國的產官學界及新聞媒體等，說明台灣若成功加入可擴大CPTPP的經濟規模，促進區域多邊經貿往來，最終將嘉惠當地工商產業及服務業，盼進一步連結各界對台灣的支持。

台外交部表示，由於CPTPP對經貿自由化的標準極高，台方將續以市場規則更趨完善及產業結構健全為出發點，爭取各成員國支持。

台外交工作成果第二項為完善台美投資架構，並與其他國家洽簽重要經貿協定；台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）項下的各工作小組會議陸續召開，規畫雙邊降低關稅及其他貿易障礙，以期提升經貿互惠，並擴大台美相互投資。

另外，台駐外館處促成「台英避免雙重課稅協定修約案」、「中華民國（台灣）中央銀行與巴拉圭中央銀行合作協定」、「台芬科技合作協定」，及高雄市與日本京都市的「高雄協定書」完成簽署，宣示台灣與友好國家共同邁向經貿關係發展的新里程。

台外交部列出的第三項成果為推進台歐經貿關係，布建全球經貿疫後新格局；第四項則是鼓勵海外優秀人才來台一展所長，增進技術及人才交流。

台灣 投資 工作

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