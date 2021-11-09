顏寬恒宣布參選 批綠營「搶立委才來臨時抱中二大腿」

台中第二選區立委補選，國民黨今天正式宣布徵召前立委顏寬恒出征。顏寬恒今天晚間舉辦記者會表示，他在這塊土地生活45年，「海線不是任何一個人、或任何政黨的」，不希望家鄉變成政黨對決的場合。圖／取自顏寬恒臉書

台中第二選區立委補選，國民黨 今天正式宣布徵召前立委顏寬恒出征。顏寬恒今晚舉辦記者會表示，他在這塊土地生活45年，「海線不是任何一個人、或任何政黨的」，不希望家鄉變成政黨對決的場合，這邊出門不需要穿防彈衣，希望一月九日不是政黨對決日，而能成為地方代言人。他說「選戰還沒開打，所有攻擊、污衊，撲天蓋地接踵而至，皆下來會萬箭穿心，血肉模糊我都可想像。」

顏寬恒表示，未來會很辛苦，因為執政黨，以黨政、全媒體、全網路所有資源重壓第二選區，何德何能，政府從沒這麼關心過第二選區，民眾不需要「臨時抱大腿」的關心，希望選民要認真想，我們要什麼？是地方的發展、安居樂業，不要互相攻擊，這次接受國民黨徵召，勇敢承擔，希望得到第二選區所有民眾的支持」。

顏寬恒說，大家要正視這場補選的意義是「關心在地、地方發展、地方需要」，百姓是樸實、單純的，他們需要的是好的空氣，出門不需要穿防彈衣，只要安居樂業，不是政黨惡鬥，是讓民眾真正了解誰能為地方爭取權益、維護地方發展成為地方代言人。

顏寬恒說，擔任罷免 志工，當然要為罷免引發的爭議負責，鄉親有其他的看法，一律概括承受，這次罷免所有鄉親展現最高民主，讓民主素養呈現出來，這也告訴他自己「民眾可以支持你，但不認真、不打拼，民眾隨時可以收回對你的支持」，補選也一樣，希望當選者不要忘記每一個人，不管有沒有投票 給你，都要服務。

顏寬恒說，從這一刻開始，在地出發，希望得到鄉親認同，海線屯區不能再停滯，好空氣，食安保障，要做的事非常非常多，接下來公投宣講，會配合選民告訴大家真正的需求，要贏回地方。對於目前所有污衊、所有誹謗，會從法律途徑找回來。

台中市長盧秀燕說，寬恒是我看著長大的，選區長輩都看他長大的，不然就是他的朋友、同學，這次補選本來寬恒表示想休息一段時間，但是因為補選，鄉親大家希望他來服務，在大家期盼之下要挺身而出，他不會改變，會和過去一樣。

盧推薦顏寬恒的理由，包括對在地非常了解，選區就是他的家，45年來在此成長，一草一木如數家珍，不需要重新學習，這裡就是他的家；其次是看得到、找得到，他在這裡永遠會在這裡，不會臨時來不會忽然走，堅持在故鄉服務；第三他會跟家站在一起，會跟在地民意站在一起。他為鄉親挺身而出，為故鄉建設打拚，今天親自來祝福他替他加油。