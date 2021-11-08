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北京觀察／六中後再拚經濟 難上加難

美日放寬邊境管制 台要2劑疫苗達六成才有機會

記者楊雅棠、邱宜君、顏伶如、編譯李京倫／綜合報導
雖然台疫情已連續多天無本土確診案例，但指揮中心指揮官陳時中8日說，兩劑疫苗涵蓋率若達6成，才有機會鬆綁邊境。圖為桃園機場入境旅客排隊進行檢疫申報。（記者季相儒／攝影）
雖然台疫情已連續多天無本土確診案例，但指揮中心指揮官陳時中8日說，兩劑疫苗涵蓋率若達6成，才有機會鬆綁邊境。圖為桃園機場入境旅客排隊進行檢疫申報。（記者季相儒／攝影）

美國和日本從8日起，實施最新入境規定，放寬邊境管制。隨著各國陸續開放，雖然台疫情已連續多天無本土確診案例，但指揮中心指揮官陳時中8日說，兩劑疫苗涵蓋率若達6成，才有機會鬆綁邊境，在未達成目標前，不會啟動任何新邊境措施。目前第一劑疫苗涵蓋率逾7成4，第二劑逾3成7。

美國原本規定，過去14天內曾經到過全球33個國家的絕大多數非美國公民，禁止進入美國。這33個國家為26個申根區歐洲國家，以及中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國、愛爾蘭。

30多國民眾暌違20個月入美

美國新上路的入境規定，歐盟、英國、中國、印度等30多國民眾，在1年8個月以來首度得以入境美國，條件是必須完整接種美國食藥局（FDA）或世衛組織認可的新冠疫苗，台灣等原本入境美國未受限的國家地區，也開始適用新規定。

美國八日起對完整接種新冠疫苗的外國旅客重開陸空邊境，英國希斯洛機場出現大批旅客排...
美國八日起對完整接種新冠疫苗的外國旅客重開陸空邊境，英國希斯洛機場出現大批旅客排隊報到準備飛往美國，一名特技演員表演雜耍提供娛樂。（路透）

根據新規定，外國旅客登機前須出示疫苗完整接種文件，和3天內新冠檢測陰性結果證明，並留下在美聯絡方式。獲認可的疫苗包括輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、大陸國藥及科興疫苗。在陸路通關時，美國海關與邊境保護局將詢問旅客是否已接種，並抽查部分文件。

打完認可疫苗 赴日隔離3天

日本也從8日起放寬邊境管制，在日本停留3個月以內的商務人士或勞工，若已完整接種日本認可的3種疫苗之一（輝瑞、莫德納或AZ），入境隔離期間可由10天縮短為3天。長期停留在日本的留學生與技能實習生若已接種疫苗，隔離期將從14天縮短為10天。不過，由於日本尚未承認台灣的「小黃卡」接種證明，台灣民眾入境日本仍需隔離14天。

各國邊境管制開放狀況
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美國公民 疫苗 日本

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