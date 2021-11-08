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台灣申請加入CPTPP 國安局：美日澳持友台立場

中央社台北8日電

針對台灣申請加入CPTPP，台國安局今天表示，美國、日本、澳洲政界均持友台立場。台外交部則指出，日本各界明確表達歡迎台灣申請加入；中國則單方面以新聞稿表達新加坡、智利支持中國加入。

外交部常務次長俞大㵢、國安局副局長陳進廣、經濟部次長曾文生、農委會副主委陳駿季、行政院經貿談判辦公室副總代表楊珍妮，上午以「推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度、產業衝擊評估及因應對策」為題，赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢。

民進黨立委劉建國關切，會員國對於台灣申請加入CPTPP的態度。

俞大㵢指出，日本各界明確表達歡迎台灣申請加入，其他國家則表態歡迎符合高標準的經濟體參與，包括新加坡等國；而中國則是單方面以新聞稿表達新加坡、智利等表態支持中國加入，但這些國家未曾具體說明要支持中國。

劉建國詢問，是否可能爭取任一會員支持台灣，甚至否決中國申請。俞大㵢回應，會爭取這些國家了解台灣的加入對他們會員國是有利的，並以這種方式避免否決台灣加入。

另外，國安局在書面報告中也提到，美國、日本、澳洲政界均持友台立場；中國外交部則聲稱，新加坡、墨西哥、智利、馬來西亞支持中國加入；而越南、加拿大等國則持保留立場或尚未表態；紐西蘭、秘魯及汶萊則尚未公開表態。

楊珍妮答詢時也提到，中國去年就表示想參加CPTPP，外交部都有密切注意動向，而中國提出加入時很多國家表示錯愕，她也認為中國的體制距離CPTPP的高標準規範，還有一段距離。

劉建國也關切，既然各部會有掌握中國的動向，為什麼遞件速度仍比中國慢。楊珍妮回應，台灣按照自己的進度，並與其他國家會商後提出，這是誠信原則，並不是說誰先申請，誰就會先入會。

中國 台灣 新加坡

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