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COP26蔡英文跨海宣示：台灣應被納入氣候行動

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
總統蔡英文在影片中以英文致詞，在COVID-19疫情持續為全球帶來巨大的挑戰時，全球氣候危機也需要大家共同關注，並即時加以處理。翻攝影片
總統蔡英文在影片中以英文致詞，在COVID-19疫情持續為全球帶來巨大的挑戰時，全球氣候危機也需要大家共同關注，並即時加以處理。翻攝影片

參與COP26的台灣團今天在蘇格蘭格拉斯哥舉辦「台灣日」，總統蔡英文在影片中以英文致詞，在COVID-19疫情持續為全球帶來巨大的挑戰時，全球氣候危機也需要大家共同關注，並即時加以處理，「在氣候變遷這個重要議題上，臺灣決心和世界一起朝2050淨零排放的目標努力。」

蔡英文說，近數十年來，全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻的挑戰。台灣做為國際社會不可或缺的一員，盼致力於相關因應作為，並做出更大的貢獻，以留給未來世代更好的世界。

自2016年以來，台灣政府一直積極推動能源轉型計畫，並研擬一項更積極的計畫，以加速能源轉型，邁向淨零目標。為展現台灣的承諾，台灣正將2050淨零排放目標納入修法。

台灣政府也與民間合力發展綠能，過去5年多來，在通力合作之下，台灣的太陽能裝置容量已成長450%，而首座離岸風場也在2019年開始營運，「更致力成為亞洲綠能發展中心，希望和周邊國家分享經驗，為區域的永續發展共同努力。」

蔡英文說，台灣有意願，也有能力和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標，「因此台灣應被納入在因應國際氣候危機的行動中。沒有任何國家能夠單獨解決這項危機。唯有團結，我們才能確保未來世代擁有永續的環境。」

台灣 蔡英文 綠能

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