從COP看台灣 民進黨立委：綠能3大挑戰待解

出席第26屆氣候大會（COP26）的民進黨立委洪申翰說，這次各國在談減碳，最重要的關鍵就是再生能源發展。特派記者林奐成／攝影

出席第26屆氣候大會（COP26 ）的民進黨 立委洪申翰說，這次各國在談減碳，最重要的關鍵就是再生能源發展，「我們從2016年決心發展再生能源，民進黨與蔡英文總統的決心是正確的」。不過，他坦言發展再生能源仍充滿挑戰，「第一個是再生能源的法規，還要做再一輪的調適，包括電業法與地熱專法，甚至再生能源發展條例，也需要因時俱進的修正」。

此外，洪申翰強調，在再生能源市場上，「金融工具的使用，要把資金市場充沛的資源，導引到對的地方。過去5年，再生能源產業覺得很難融資，很難貸款」，代表金融工具沒有跟上。他強調，台灣 必須投入更多資金市場與金融工具，去支持再生能源發展，這非常重要。

洪申翰也談到，發展再生能源很容易遇到「土地空間競合」，但他發現各國如歐洲與英國，已經發展出可以複合利用土地的模式。他說，台灣這幾年「出現再生能源發展，在地面型跟農業與漁業產生衝突，但是這些衝突並不是零合或不可解」。

他強調，從COP26經驗來看，各國已經摸索出複合利用的模式，能夠產生雙贏，這是台灣可以參考綠能先進國家累積的經驗，「幫助台灣解決空間資源上，有些表面衝突的困境」。他樂觀表示，如果上述幾個挑戰能夠解決，台灣再生能源的設置量將可大幅提升。