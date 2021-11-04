台外長吳釗燮：美提供識別中國威脅情報 助台自我防衛

台外交部長吳釗燮日前接受波蘭媒體「共和報」專訪，談到兩岸關係及歐洲國家的印太政策。（外交部提供）中央社

台外交部長吳釗燮近日受訪表示，中國 幾年內會攻台非重點，台灣 要準備好與中國對抗，軟弱會助長中國侵略。為了自我防衛，台灣需要美方提供防禦性物資，美國 也提供台灣精準識別中國威脅的情報。

吳釗燮日前接受波蘭媒體「共和報」（RZECZPOSPOLITA）專訪指出，中國國家領導人習近平曾聲稱台灣必須接受與中國統一，並說保留對台灣使用武力的權利。

吳釗燮說，習近平的行為一如他的發言，令人憂心。中國軍力不斷成長，越來越多的中國戰鬥機及轟炸機進入台灣防空識別區（ADIZ）。從台灣的角度來看，中國是否會在4年、6年或10年內攻台不是重點，台灣今天就必須準備好和中國對抗，因為軟弱會助長中國侵略。

談到美國的救援抵台前，台灣能自我防衛多久時，吳釗燮說，台灣正在發展不對稱戰力，會戰鬥到最後一刻，並將勝出。「我不知道別人會不會來幫助我們，但我們不應這樣要求，指望其他國家犧牲他們的兒女為台灣而戰。」

吳釗燮表示，台灣必須能夠保衛自己；為此，台灣需要美國人提供防衛自己所需的防禦性物資。美國還提供台灣精準識別中國威脅所需的相關情報。

他也說，歐盟的印太戰略特別提到台灣，英國航空母艦、法國、德國及荷蘭船艦於印太區域巡航，顯示這些國家關注印太地區事務，台海和平與穩定和這些國家有利害關係，這些國家也希望維持世界上的航行自由。

吳釗燮指出，日前訪問的捷克及斯洛伐克兩國，就如同波蘭，都曾聽中國說將進行巨額投資，但中國的承諾幾乎都沒有兌現，「可以說，台灣今天在斯洛伐克和捷克的投資高於中國在那裡的投資」。

波蘭捐贈台灣40萬劑疫苗，數量僅次美國及日本；吳釗燮說，他不會將波蘭贈台疫苗形容為「政治性的舉動」，但疫苗是稀有的戰略物資，因此捐贈疫苗不只是人道援助考量的有力訊號。

他表示，相信波蘭政府非常清楚，贈台疫苗會對波蘭與中國的關係產生某些影響；不論這是政治還是人道主義的舉動，台灣感謝波蘭政府的勇敢行動。