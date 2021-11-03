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春節返台檢疫「10+4」 訂房大亂 防疫旅館電話被打爆

台灣新聞組／綜合報導
春節返台檢疫放寬成「10+4」，卻導致防疫旅館訂房大亂，業者這幾天都在忙著詢問客人是否要調整訂房天數。圖為桃機入境旅客前往檢疫申報。（記者季相儒／攝影）
春節返台檢疫放寬成「10+4」，卻導致防疫旅館訂房大亂，業者這幾天都在忙著詢問客人是否要調整訂房天數。圖為桃機入境旅客前往檢疫申報。（記者季相儒／攝影）

指揮中心日前調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返台，入住防疫旅館從14天縮短為10天，另四天可返家檢疫；昨再宣布，印度、英國、緬甸自11月6日起從「重點高風險國家」移除，也就是屆時所有入境旅客都可「10+4」。但該措施已致訂房大亂，防疫旅館電話被打爆，許多早已訂好房的旅外台灣人急著縮短訂房時間，業者則焦急「多出的四天反變空房，怎麼辦？」

交通部長王國材昨天說，目前全台估有3萬1000間防疫旅館房間數，春節返鄉旅客估有4萬人，確實存在差額，但改成「10加4」後，需求面可降低。觀光局長張錫聰也說，原14天措施，一家旅館一間房一個月僅能接兩梯次，但改為10天後，一個月可接三梯次，量能可增加。

不過，不少防疫旅館業者卻認為，該政策看似惠民，但不僅沒有任何科學數據，勞民傷財，也恐讓全台曝露在本土疫情再起的風險。且居檢天數縮短，業者營收減少，是否能接到三梯次客人，仍在未定之天，業者反而還快瘋了，全部訂單都要重新確認天數。

桃園市有27家防疫旅館約3000間房，業者忙得一團亂。多家防疫旅館業者說，民眾改機票日期很麻煩，大約三分之一旅客調整訂房天數，也有旅客怕影響親友，維持14天都住防疫旅館，問題是空出四天無助房間周轉率，旅客提早回台才有幫助。

新竹市防疫旅館近月陸續增至12家，今年12月20日到明年1月16日的房間早在10月中旬就爆滿，有飯店備取名單排到30多人，北台灣縣市也一房難求。

業者說，不僅民眾急著想縮短訂房時間，業者也跳腳「要怎麼調整？」急問市府該怎麼辦，一方面擔心民眾退房後又回頭找房間，更因後面的檢疫者不太可能改機票提前入住，憂心四天全變空房。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏說，多出來的四天也不可能再卡客人進來，政策難面面俱到，但仍希望政府宣布前能跟業者先溝通。

觀光局呼籲春節返鄉台人分批返台，王國材也呼籲趕快確定有無訂到防疫旅館，對於要提早返台的旅客，會全力協助更改機票；同時不排除推出「合意短租」方案。

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