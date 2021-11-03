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台外交次長：美豬非唯一議題 不影響台美

記者張加、周志豪、吳姿賢、楊雅棠、黃有容／台北報導
國民黨在高雄市的首場公投街講，3日上午從鳳山區出發。記者林巧璉／攝影
國民黨在高雄市的首場公投街講，3日上午從鳳山區出發。記者林巧璉／攝影

「反萊豬」公投若通過，是否影響台美關係及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）？台外交部次長俞大㵢3日在立法院外交委員會答詢指出，「當然有影響」；不過，俞也說，美豬為台美之間議題，但並非唯一議題。

行政院長蘇貞昌日前在立院答詢時稱，國民黨反萊豬公投反美豬進口，讓台灣得罪美國、阻擾參加CPTPP，讓中國高興；國民黨團總召費鴻泰3日批蘇「胡說八道」。

經濟部長王美花3日表示，如果公投過關導致萊豬無法進口，恐怕不符合CPTPP標準，「對台灣是非常嚴重的傷害」。

國民黨文傳會主委凌濤表示，蘇貞昌對國人謊稱「反萊豬等於反美」，請蔡總統4日當面向歐洲議會代表團請益，連同歐盟在內163國家全面禁止萊劑，「難道歐盟也反美？」

回答立委質詢時，俞大㵢指出，萊豬議題雖是台美之間的事，但不是唯一議題；他也說，「單一議題不會影響到台美間多元的發展」。

立委趙天麟再問，若反萊豬公投通過，對台灣申入CPTPP有何影響？俞大㵢說，多少會有影響，因其他成員國會希望台灣跟他們一樣；美國雖非會員國，但理念相近且夥伴關係很強。

台灣 公投 國民黨

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