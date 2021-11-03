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台中二補選 綠徵召林靜儀 藍勸進顏寬恒

記者周志豪、蔡晉宇、黃寅、陳秋雲、游振昇／連線報導
民進黨中執會3日通過前立委林靜儀（右）參與中二補選，黨主席蔡英文（左）表示，林是最強人選。記者蘇健忠／攝影
民進黨中執會3日通過前立委林靜儀（右）參與中二補選，黨主席蔡英文（左）表示，林是最強人選。記者蘇健忠／攝影

前立委陳柏惟遭罷免後，所留台中市第二選區立委席次藍綠必爭。民進黨3日徵召前立委林靜儀參選，黨主席蔡英文還發出必勝令。國民黨則規畫，17日中常會確定徵召人選，前立委顏寬恒仍是勸進對象。

民進黨中執會3日鼓掌通過，徵召林靜儀參選。蔡英文表示，林的任務就是贏下這一席，民進黨一定會精銳盡出，用行動來證明，台灣的民主絕不會因惡意罷免倒退，有信心一定要贏。

蔡英文說，尊重罷免結果，但面對補選挑戰，會和友黨協商提出最強候選人，「如今這位最強人選出爐，就是林靜儀」。林靜儀表示，接下來選戰剩不到70天，會全力以赴。

相對於民進黨人選已就定位，國民黨人選卻陷入難產。顏寬恒至今未說明是否參選，顏父顏清標說，顏家人是否參加補選會再好好思考，並在適當時間對外說明。

親近顏家人士說，顏清標想讓顏寬恒參加補選，但顏寬恒有自己的計畫和想法，至今仍未同意。

與顏寬恒交換過意見的立委透露，顏對此次立委補選態度保留，主因他後期積極投入宣傳「刪Q」，若現在參與補選，將使得罷免陳柏惟正當性大打折扣；此外，這次刪Q成功的罷免票結構，也讓後續補選選情難以樂觀。

罷免 民進黨 蔡英文

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