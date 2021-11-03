我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍紐約法拉盛公寓

紐時：維吉尼亞州選舉結果 讓民主黨備感焦慮

美推甲烷減排 專家：台非天然氣生產國 直接影響不大

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫參加氣候大會。特派記者林奐成／攝影
行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫參加氣候大會。特派記者林奐成／攝影

美國總統拜登（Joe Biden）在聯合國第26屆氣候大會宣布和歐盟等百國簽署「全球甲烷承諾」，計畫2030年前將甲烷排放量降低3成，台灣是否受影響？本報在COP26訪問與會的行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，他分析台灣不是天然氣生產國，甲烷排放量不高，該倡議「對台灣的直接影響有限，因為他規範主要是生產國家」，但仍要注意國際天然氣的供需。

此倡議是否會造成天然氣價格上漲？林子倫說，要看後續是否在天然氣供應上，推出新的管制措施，「會不會造成減產不知道，但可能有新的管制作為，還是要注意價格訊息」。

林子倫說，台灣的甲烷有4成是自然排放，6成人為排放，包括農業與畜牧業，以及天然氣發電的逸散。根據環保署數據，依照2019年天然氣發電佔比33%情況下，燃燒天然氣發電所產生的甲烷排放，僅0.0145百萬公噸，佔溫室氣體總量約0.005%。

「這次是歐盟跟美國主要推，他們主要針對（天然氣）開採，台灣在這個比例上相對少，因為台灣幾乎已經沒有自產天然氣。」林子倫說，美國主要針對天然氣開採、加工和儲存的製程做減排，也就是針對天然氣的生產國。

「就甲烷而言，對台灣影響不大，因為我們不是主要天然氣生產國，我們是使用國，所以影響不直接。我們有進口，還是要注意間接的影響。」林子倫說，雖然台灣影響不大，但甲烷確實是重要議題，過去一向為人忽略，甲烷洩漏造成的暖化可能是二氧化碳的20倍。

但此甲烷減排計畫也充滿挑戰，林子倫指出，很多天然氣生產國如中國、俄羅斯與印度未簽署協定，雖然有百國參加但排放量不大，成效有待觀察。

另外，天然氣做為各國主要使用的能源，是否會有能源危機？林子倫說，世界各國趨勢，確實是要將天然氣作為能源轉型的替代方案，而歐洲天然氣短缺危機「正好反映了各國依賴天然氣，要趕快加速綠能，擺脫對他的依賴」。例如，歐洲之所以大規模推綠能，也是要維護能源安全，避免「在冬天依賴俄羅斯的天然氣」。

聯合國第26屆氣候大會正在召開。特派記者林奐成／攝影
聯合國第26屆氣候大會正在召開。特派記者林奐成／攝影

天然氣 台灣 美國

上一則

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

延伸閱讀

共和黨批甲烷減排衝擊油氣產業 能源價格將飆漲

共和黨批甲烷減排衝擊油氣產業 能源價格將飆漲
氣候峰會閉幕 逾百領袖承諾2030停砍森林 減排甲烷

氣候峰會閉幕 逾百領袖承諾2030停砍森林 減排甲烷
蘇貞昌「不可能重啟核四」 馬英九轟廢核政策錯誤

蘇貞昌「不可能重啟核四」 馬英九轟廢核政策錯誤
氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷

氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷

熱門新聞

一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電創辦人張忠謀出席台灣玉山20周年慶祝大會晚宴，並發表專題演講。(記者余承翰／攝影)

張忠謀：美供應鏈不完整 推半導體在地製造難成功

2021-10-26 13:43

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂