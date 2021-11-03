美推甲烷減排 專家：台非天然氣生產國 直接影響不大

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫參加氣候大會。特派記者林奐成／攝影

美國 總統拜登（Joe Biden）在聯合國第26屆氣候大會宣布和歐盟等百國簽署「全球甲烷承諾」，計畫2030年前將甲烷排放量降低3成，台灣 是否受影響？本報在COP26訪問與會的行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，他分析台灣不是天然氣 生產國，甲烷排放量不高，該倡議「對台灣的直接影響有限，因為他規範主要是生產國家」，但仍要注意國際天然氣的供需。

此倡議是否會造成天然氣價格上漲？林子倫說，要看後續是否在天然氣供應上，推出新的管制措施，「會不會造成減產不知道，但可能有新的管制作為，還是要注意價格訊息」。

林子倫說，台灣的甲烷有4成是自然排放，6成人為排放，包括農業與畜牧業，以及天然氣發電的逸散。根據環保署數據，依照2019年天然氣發電佔比33%情況下，燃燒天然氣發電所產生的甲烷排放，僅0.0145百萬公噸，佔溫室氣體總量約0.005%。

「這次是歐盟跟美國主要推，他們主要針對（天然氣）開採，台灣在這個比例上相對少，因為台灣幾乎已經沒有自產天然氣。」林子倫說，美國主要針對天然氣開採、加工和儲存的製程做減排，也就是針對天然氣的生產國。

「就甲烷而言，對台灣影響不大，因為我們不是主要天然氣生產國，我們是使用國，所以影響不直接。我們有進口，還是要注意間接的影響。」林子倫說，雖然台灣影響不大，但甲烷確實是重要議題，過去一向為人忽略，甲烷洩漏造成的暖化可能是二氧化碳的20倍。

但此甲烷減排計畫也充滿挑戰，林子倫指出，很多天然氣生產國如中國、俄羅斯與印度未簽署協定，雖然有百國參加但排放量不大，成效有待觀察。

另外，天然氣做為各國主要使用的能源，是否會有能源危機？林子倫說，世界各國趨勢，確實是要將天然氣作為能源轉型的替代方案，而歐洲天然氣短缺危機「正好反映了各國依賴天然氣，要趕快加速綠能，擺脫對他的依賴」。例如，歐洲之所以大規模推綠能，也是要維護能源安全，避免「在冬天依賴俄羅斯的天然氣」。