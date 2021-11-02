台海緊張？台宣布明年新制教召14天

國防部明年起試行「14天制」後備教召，將徵召1萬5000餘名後備軍人參與驗證。圖為漢光演習教召進行實彈射擊。(圖：陸軍步訓部提供)

美國前國家安全顧問歐布萊恩日前接受日經新聞訪問時表示，中國大陸可能考慮在2024年美國總統大選 前對台灣 展開軍事行動；而在台海緊張之際，國防部 昨天發布明年起試行「年年施訓，每次14天」的新制後備教召制度，將採「新舊制並行」。

國防部全民防衛動員室副主任馬家龍表示，「新制」教召將徵召25個營、1萬5000餘名後備軍人參與驗證，對象鎖定被編制到新訓旅、縣市後備旅與縱深守備旅者。

參與一次新制等於兩次舊制

馬家龍否認新制教召以「七年級生」為主的傳聞，表示選員是以「後退先用」、且八年內退伍的後備軍人為原則。而因應教召新制訓練天數較舊制增加一倍，為符合兵役公平性，參與新制的後備軍人，以「接受兩次召集」計算，一次新制等於兩次舊制。

舊制教召維持五至七天訓練

馬家龍說明，明年教召訓練採新舊制並行，並藉「試行驗證」建立未來接訓常數。舊制教召維持五至七天訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7000餘人；新制14天訓練，採局部試行方式，規畫以作戰區為單位，於明年一至三季，由三軍司令部及後備指揮部計25個營級所屬連級單位、共1萬5000餘人實施驗證，並於第四季完成試行成效檢討及各項評估。

哪些後備軍人要接受「新式」14天教召？馬家龍說，對象將由各軍司令部與指揮部按作戰屬性及任務遴選單位部隊，依部隊專長、缺員需求選充召訓，目前大概計有新訓旅、縣市後備旅與縱深守備旅等單位，由第三、四、五作戰區實施，第一季由陸軍二○三旅等五個單位負責接訓，第二季則由一○四旅等十個單位負責。

馬家龍表示，國防部自明年起，將於前一年的12月就上網公告教召日程，並寄發動員召集預告書。明年的教召，今年12月就會寄通知。而被選中參與14天新式教召的後備軍人，收到的通知書會增列提醒字樣。