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歐洲議會官方代表團首訪台 交流打擊假訊息 拜會蔡英文

中央社／布魯塞爾2日專電

歐洲議會今晚宣布由「外國干預歐盟民主程序特別委員會」7名議員組成的官方代表團展開訪問台灣三天行程，代表團表示台灣應對虛假訊息攻擊經驗獨一無二，並公開行程將拜會台灣總統蔡英文

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation,INGE）代表團將在3日上午抵達台灣，在抵達前數小時，歐洲議會在本地時間2日晚間近11時發布新聞，正式宣布官方代表團展開訪問台灣三天行程。

此外，行前歐洲議會特別表示，此前尚未有歐洲議會的官方代表團訪問過台灣。意即這次是歐洲議會首次官方正式訪問團，意義重大。

根據議會公布代表團成員名單，此行由INGE主席法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）率領，另包括前立陶宛總理、目前是歐洲人民黨團的庫比柳斯（Andrius Kubilius）、捷克籍議員葛洛娃（ Markéta Gregorová）、奧地利籍議員希德（Andreas Schieder）、立陶宛籍議員奧什特列維丘斯（Petras Auštrevičius）、希臘籍議員克爾索斯（Georgios Kyrtsos）、義大利籍議員德雷斯托（Marco Dreosto）。

其中格魯克斯曼在出發前表示，台灣在不限制民主的情況下，透過動員全社會來應對重覆和複雜攻擊的經驗是獨一無二的。在INGE特別委員會的工作中，「我們有很多事要向合作夥伴台灣學習」。

議會說明，代表團將與台灣交流打擊虛假訊息、干涉台灣民主、媒體、文化和教育方面的經驗，以及台灣加強其網路防衛的努力。並肯定台灣使用創新工具，讓台灣在不限制言論和媒體自由的情況下解決對其民主的各種干擾。

歐洲議會相當重視這次官方代表團訪台，新聞稿表示代表團除將拜會台灣總統蔡英文外、另與行政院院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國防部長邱國正和大陸事務委員會主委邱太三以及外交部次長等官員會面，且提到立法院還特別稱呼「台灣國會」（Taiwanese Parliament），另將與台灣和歐洲專家參加一系列關於虛假訊息的圓桌會議。

此外，代表團5日將在台北舉行一場新聞記者會。

INGE特別委員會的任務是提供一種長期之道，以解決外國干涉歐盟及其成員國的民主機構和進程，INGE將在今年12月通過一份報告，在此之前代表團將蒐集訊息以進行工作。

台灣 歐盟 蔡英文

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