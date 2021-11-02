跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

全球首富馬斯克 （Elon Musk）1日突然在推特PO出曹植創作的「七步詩」，許多人摸不著頭緒紛紛問「什麼意思」。不管馬斯克的推文真正意圖是什麼，這篇「七步詩」都引發網友熱議，也帶動台灣 公部門小編紛紛「致敬」。

馬斯克推文以人類（Humankind）為題，引用曹植「七步詩」寫下，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急」讓許多不諳中文的人看傻眼，就算丟到Google翻譯也看不懂，還調侃馬斯克「是不是被AI控制了」。

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

不過，這首詩給了台灣公部門小編們「創作靈感」，紛紛在粉專上吟詩「致敬」馬斯克，讓許多網友笑翻「太趕得上時事！」、「小編文學造詣好強！！」、「這梗也跟太快XD」、「小編要加薪了吧」。

司法院小編率先於中午12點發文寫道，「爭子告子母，子在庭中泣；本是同林鳥，請你別再吉」，以此來科普監護權歸屬及家事事件法。

接著財政部小編來跟風，呼籲民眾快對發票，別跟獎金過不去，貼文寫道「發票放過期，躲在被中泣；本是幸運兒，剩三天很急」。

而教育部小編趁此機會介紹豆漿、豆花、豆腐的製作方式，還置換詩句內容寫道「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，三杯豆腐雞」。

內政部 小編也來搶搭七步詩熱潮，吟詩寫下「脫單本無期，Dog在府中泣；本是同單身，相見來聯誼」，藉由貼文來宣傳內政部辦理的聯誼資訊，也讓網友紛紛留言說道「好喔，笑著笑著就哭了」。

除了公部門小編外，IKEA粉專也順應詩句推銷產品，分別是「煮豆燃豆萁」會用附蓋湯鍋、「豆在釜中泣」可買的粉色毛巾、「本是同根生」必備的花盆以及「相煎何太急」可選擇的平底鍋，最後IKEA小編也幽默寫道「不需要是首富，也能輕鬆擁有」，令不少網友捧腹大笑。