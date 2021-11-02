慧與科技宣布 將台灣作為美國以外最大硬體設計中心

HPE舉辦「台灣投資策略發布記者會」，發表HPE台灣研發中心成長策略及全球採購計畫。左起：HPE標準運算系統事業群台灣研發中心副總裁郭崧俠、台副總統賴清德、HPE台灣董事長王嘉昇、HPE全球營運群策略採購處副總裁許俊強。（HPE／提供）

慧與科技（HPE）2日宣布，台灣 成為次世代科技全球策略中心，以及全球供應鏈 模式卓越中心，台灣將是HPE在美國以外的最大硬體設計中心，將專注推動5G、邊緣和高效能運算等市場服務及產品。

HPE預計招募100多個新職位，隨著HPE擴大在台伺服器事業團隊，英業達、緯創、鴻海等相關供應鏈可望受惠。

HPE昨天舉辦「台灣投資 策略發布記者會」，除邀請供應商與會，台副總統賴清德也到場。HPE指出，加碼在台投資將創造更多就業機會，包含多種學科與層級，並以全球營運和進階研發為主。過去三年在台員工數已增長30%，目前正在招募100多個全新職位，預計未來二至三年人力皆雙位數增長。

HPE台灣引領機架式（rack）、直立式（tower）與刀鋒式（blades）伺服器及儲存服務的研發工作，這些將透過升級現有HPE台灣實驗室與擴充經費來強化。HPE台灣實驗室預計今年底前為工程團隊提供最新設備與設施，協助其開發、設計與測試最新的尖端技術。

HPE台灣慧與科技董事長暨企業事業群總經理王嘉昇表示，HPE台灣團隊在HPE關鍵的供應鏈需求中發揮戰略作用。過去50年在台灣的投資不斷擴大，台灣擁有以技術為核心的經濟、經驗豐富的供應商生態系及人才。

台灣供應商在HPE供應鏈中占有重要的策略地位，並為HPE提供世界級的製造服務。因此，HPE台灣已成為HPE全球供應鏈中包含策略採購、計畫、材料管理與工程設計等多部門的重要樞紐。全球策略採購卓越中心由台灣領導，將利用高度專業在地人才，並從與台灣市場中領先科技公司合作受益。

HPE為PC品牌大廠惠普（HP）集團分拆事業後的公司，主要專注商用市場，在全球品牌伺服器廠中市占率名列前茅，隨著HPE定位台灣為全球供應鏈模式卓越中心，未來採購比重也將從目前50%提升，將帶動緯創、英業達、雙鴻、鴻海等相關供應商營運。