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台美軍方「陸威專案」已18年 海空戰力交流卻僅限互訪

記者洪哲政／台北報導
台美「陸威專案」實施至今已18年，圖為台灣軍方拜訪AIT/T。(取自AIT/T臉書網頁)
台美「陸威專案」實施至今已18年，圖為台灣軍方拜訪AIT/T。(取自AIT/T臉書網頁)

台美「陸威專案」實施至今已18年，成果豐碩，今年並開始派員長駐輔訓台灣各軍特戰部隊。但台海當前對抗共軍最關鍵的海、空戰力，海軍「碧海」專案，空軍「藍天」專案，台美相關交流卻僅侷限在雙方互訪為主的「專家交流」項目。

台美斷交後，美軍現役人員赴台，始自2001年時任陸軍總司令的陳鎮湘推動「地面戰力評估GFA」，開啟日後台美兩軍交流大門。當時台灣陸軍真正用意，是要讓美軍知道台灣軍隊實力，以利採購M-1戰車、M-109A6自走砲與阿帕契攻擊直升機，並藉由這三項重大軍購，同步引進所鍊結架構的C4ISR自動化指管系統，讓陸軍作戰進入數位化時代。

台美GFA實施後，美方曾提列400多項軍事改革建議項目，但後續台美雙方都無人來管辦，缺乏持續交流的平台，於是才會在2003開始實施台美陸軍「陸威專案」，全案至今已經邁入第18年，而且成為美國推動與非盟邦間軍事合作與交流的標準模式。

各軍種都有對美交流專案，「陸威專案」是台美陸軍合作交流專案（Army to Army Contact Program），憲兵、特戰交流含括在陸威案項下。台美特戰交流與協訓，則始於十年前。海軍交流案代名為「碧海」，空軍為「藍天」，海岸巡防則為「藍海」；憲兵對美交流納在「陸威」項下。

「陸威案」實施18年來，已經成為美台軍事交流典範，但當年先行實施的「碧海」、「藍天」案，目前則卻仍侷限在以雙方互訪為主的「專家交流」項目。陸威案除沒有軍售與情報交換機制外，幾含括所有戰訓交流項目。徐衍璞此行因此受矚。

「陸威」項下有多個交流委員會，包括人事、情報、後勤、戰訓、通資、化生放核、公共事務、心戰、士官發展、航空特戰；憲兵可以參加戰訓、航特。各委員會分頭推動與美軍合作與交流。

陸威案的五大交流項目除了「機動輔訓」須由台方編列預算，其餘均由美軍支應。如果是國軍編列預算、美方派教官施訓，則是「移地」機動輔訓。聯合演習、隨隊見習是國軍小部隊赴美，如果美軍組成一個部隊，共同參訓，就屬於「聯合演習」；機動輔訓、互動協訓則是美軍赴台；專家交流，國軍可以去、美軍可以來。國軍過去幾年均曾派小部隊赴美國參訓，即是「協訓」，但去年起因疫情暫停，出國的錢挪為「隨隊見習」之用。

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