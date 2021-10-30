斯洛伐克媒體專訪 龔明鑫：台斯企業合作意願高

國家發展委員會主委龔明鑫日前訪問斯洛伐克，接受當地媒體訪問時表示，從洽談熱絡的情況來看，兩國企業合作的意願相當高。（國發會提供）

中華民國國家發展委員會主委龔明鑫日前訪問斯洛伐克，接受當地媒體「經濟日報」（Hospodářské noviny）訪問時表示，從洽談熱絡的情況來看，兩國企業合作的意願相當高。

龔明鑫在這篇29日刊登的專訪表示，台灣 過去對斯洛伐克不熟悉，但因兩件事拉近兩國之間的距離。首先是去年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台被批評時，斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Čaputová）仗義執言，為台灣發聲。

其次，去年歐洲疫情 嚴峻時，台灣曾捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，今年斯洛伐克回贈16萬劑疫苗給台灣。

龔明鑫說，這次訪問斯洛伐克，藉實地考察和洽談可發現各自的產業優勢，探索後疫情時代的商機，打造堅韌的民主供應鏈。隨團有許多台灣重要企業代表，52家斯洛伐克廠商出席企業對企業（B2B）洽談會，現場氣氛熱絡，可見雙方合作意願很高，這是好的開始。

在觀光 合作方面，龔明鑫指出，斯洛伐克城堡遍布，台灣民眾可到斯國舉行婚禮或度蜜月，他承諾返台後將與旅行社聯繫，推廣斯洛伐克旅遊。

龔明鑫率領的中東歐經貿投資考察團，21至23日訪問斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），與斯方就科學園區、電動車等領域簽署7項合作備忘錄（MOU）。1