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台立法院長游錫堃：最晚明年3月通過修憲案

記者侯俐安／台北30日電
台灣立法院長游席堃30日表示，修憲案最晚應在明年3月底前要在立法院通過。（本報資料照片／記者胡經周攝影）
台灣立法院長游席堃30日表示，修憲案最晚應在明年3月底前要在立法院通過。（本報資料照片／記者胡經周攝影）

立法院本會期將啟動修憲工程。台灣民眾黨政策智庫今天舉行「修憲民主論壇」，立法院長游席堃會前受訪時表示，目前朝野僅對18歲公民權有共識，其他仍要努力協調，若要配合明年九合一大選進行公投複決，修憲案最晚應在明年3月底前要在立法院通過。

台灣民眾黨政策智庫今天舉行「修憲民主論壇」，邀請游錫堃演講，並以「國家體制與憲政設計」、「憲法中的人權保障」兩個主體，邀請相關領域的學者專家與會，共同討論逐漸臨近的修憲議題。

游席堃在會前接受媒體提問修憲相關議題時表示，修憲議題在2020年選舉之後，成為非常熱門的議題，民眾黨、時代力量、國民黨和民進黨都很重視。不過後來碰到疫情，受限防疫，各方也不方便辦相關活動，也讓熱度不如去年。

不過，他說，修憲議題大家都有共識，若希望配合2022年的九合一選舉一起投票，至少在明年3月底以前，修憲案一定要立法院通過，並在公告半年後，讓中選會辦理公投選務。

游錫堃表示，現在疫情比較緩和，相信很快會重回討論修憲議題，如同台灣民眾黨今天舉辦修憲論壇，民進黨也提出修憲案，看起來18歲公民權修憲案比較有共識，其他議題還要再協調。

朝野政黨備戰年底公投，各自下鄉舉辦公投座談會。游席堃說，距離四大公投的投票日，還有一個半月的時間，現在立法院還有五大預算在審查，今年度國營事業預算也都還沒有通過，立法院必須加油。

他說，身為立法院長要中立，他不會參與朝野各黨針對四大公投的說明會，「各黨都不會」。

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