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環球時報指吳釗燮支票外交 台外交部譴責：抹黑濫罵

中央社29日電

中國官媒環球時報指台外交部長吳釗燮出訪歐洲是支票外交。台外交部今天強烈譴責環球時報一再惡意散布假新聞，並說全篇報導極盡抹黑濫罵，毫無根據。

環球時報27日刊出的社論指出，吳釗燮訪問歐洲進行支票外交，還分化歐洲對中政策。台外交部晚間透過官方網站發布新聞資料表示，一個官媒的報導淪落到只能造假與撒謊，「果然只有專制極權的中國共產黨政權才做得出來」。

台外交部說，吳釗燮及國發會主委龔明鑫率領中東歐三國經貿投資考察團分別訪問歐洲，都在強調台灣與歐洲國家的民主自由共享價值，並為促成雙邊互惠互榮、永續韌性的產業連結。

台外交部表示，台灣與歐洲國家雙向友好的關係，以及歐洲各國對台灣的高度支持與敬重，也都是基於台灣民主自由、經濟繁榮、公衛防疫的各項成就，自重而人重。環球時報之流所指，出訪即是金錢外交及分化手段，是只有不尊重民主法治的共產黨傳聲官媒才有的思維。

台外交部也對環球時報莫名攻擊「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）予以嚴正譴責。外交部說，IPAC的宗旨在促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國尊重國際規範、全球安全及普世人權。

台外交部指出，IPAC的成員都是各國備受敬重、忠實反映人民意見的國會議員。外交部期盼中方有所省思，不要離普世的價值越來越遠。

台灣 中國 支票

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