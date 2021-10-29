我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詹樂霞宣布參選紐約州長 成霍楚最強競爭對手

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

吳釗燮訪布魯塞爾 歐盟：台灣是理念相近合作夥伴

中央社布魯塞爾29日專電

台外交部長吳釗燮正訪問布魯塞爾，歐洲聯盟今天不評論吳釗燮是否拜會歐盟官員，但強調台灣是理念相近的重要經濟和高科技夥伴，歐盟與台灣在廣泛的領域密切合作。

吳釗燮24日啟程訪問歐洲；26日在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」的台灣論壇發表專題演說；27日在捷克首都布拉格拜訪，接受捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）頒發獎章，會晤布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）；之後訪問布魯塞爾，以視訊方式在羅馬舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）會議上發表演說，拜會歐洲議會議員，並有其他不公開行程。

今天歐盟發言人對中央社表示，知道吳釗燮正在訪問布魯塞爾，了解此行可能有非政治層面的非正式會議，但不評論他是否拜會了歐盟官員。

歐盟發言人說明，儘管在歐盟的一個中國政策下，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但在此同時，歐盟正在尋求與台灣在廣泛的共同利益領域密切合作。

這位發言人指出，歐盟一直在發展與台灣的關係，台灣是理念相近的重要經濟和高科技合作夥伴。近年來，歐盟與台灣持續強化交流與合作，從經貿、產業、數位政策、虛假訊息、人權及歐亞連結等議題，領域非常廣泛。

至於外媒報導台灣部長是秘密訪問歐盟總部所在地布魯塞爾，對此歐盟發言人表示，歐盟並未決定誰可以訪問比利時或在比利時進行公開活動，地點在布魯塞爾，這要問比利時當局。

歐盟 台灣 中國

上一則

台首例AY.4.2早打滿2劑BNT 專家:AY.4.2更易突破感染

延伸閱讀

吳釗燮將密訪布魯塞爾 歐盟：非政治性質

吳釗燮將密訪布魯塞爾 歐盟：非政治性質
斯洛伐克媒體專訪 吳釗燮：台灣是值得信賴的夥伴

斯洛伐克媒體專訪 吳釗燮：台灣是值得信賴的夥伴
台外長吳釗燮到訪 中駐捷克使館揚言作出必要反應

台外長吳釗燮到訪 中駐捷克使館揚言作出必要反應
台外長吳釗燮：姑息醞釀獨裁 民主國家應攜手捍衛自由

台外長吳釗燮：姑息醞釀獨裁 民主國家應攜手捍衛自由

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
前立法委員朱高正晚間7時多病逝萬芳醫院。（本報資料照片）

前立委朱高正晚間辭世 林正杰臉書證實肯定對台民主貢獻

2021-10-22 12:22

超人氣

更多 >
15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光