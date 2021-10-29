吳釗燮訪布魯塞爾 歐盟：台灣是理念相近合作夥伴

台外交部長吳釗燮正訪問布魯塞爾，歐洲聯盟今天不評論吳釗燮是否拜會歐盟 官員，但強調台灣 是理念相近的重要經濟和高科技夥伴，歐盟與台灣在廣泛的領域密切合作。

吳釗燮24日啟程訪問歐洲；26日在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」的台灣論壇發表專題演說；27日在捷克首都布拉格拜訪，接受捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）頒發獎章，會晤布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）；之後訪問布魯塞爾，以視訊方式在羅馬舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）會議上發表演說，拜會歐洲議會議員，並有其他不公開行程。

今天歐盟發言人對中央社表示，知道吳釗燮正在訪問布魯塞爾，了解此行可能有非政治層面的非正式會議，但不評論他是否拜會了歐盟官員。

歐盟發言人說明，儘管在歐盟的一個中國 政策下，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但在此同時，歐盟正在尋求與台灣在廣泛的共同利益領域密切合作。

這位發言人指出，歐盟一直在發展與台灣的關係，台灣是理念相近的重要經濟和高科技合作夥伴。近年來，歐盟與台灣持續強化交流與合作，從經貿、產業、數位政策、虛假訊息、人權及歐亞連結等議題，領域非常廣泛。

至於外媒報導台灣部長是秘密訪問歐盟總部所在地布魯塞爾，對此歐盟發言人表示，歐盟並未決定誰可以訪問比利時或在比利時進行公開活動，地點在布魯塞爾，這要問比利時當局。