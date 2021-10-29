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台外交部次長接受墨西哥媒體訪問 盼墨支持台入CPTPP

記者張加／即時報導
台外交部次長俞大㵢28日接受墨西哥6家媒體視訊聯訪。圖／台外交部提供
台外交部次長俞大㵢28日接受墨西哥6家媒體視訊聯訪。圖／台外交部提供

台外交部次長俞大㵢接受墨西哥媒體採訪指出，台灣盼爭取墨西哥在內的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國支持入會，以進一步促進區域經濟的整合。

俞大㵢並表示，台灣與中國申請加入CPTPP並無關聯，理應分開個別處理，台灣已準備好將國內法規與CPTPP標準相結合；台灣是有能力、也有意願履行協定標準的自由經濟體。

外交部今發布新聞稿指出，俞大㵢28日接受墨西哥6家媒體視訊聯合採訪表示，為因應全球新冠肺炎疫情、美中貿易衝突及美墨加協定（USMCA）生效等因素，台灣企業正重整供應鏈而積極尋找替代生產基地，而墨西哥具有多項優越條件，是台灣在拉美地區最大的貿易夥伴及投資對象。

俞大㵢提及，目前約有300家台商包括富士康（Foxconn）、緯創（Wistron）等知名企業都在墨西哥投資設廠，且多有擴大營運的意願；可惜台墨之間簽署經貿投資相關協定不足，未能提供台灣業者免關稅或投資保障等誘因，台灣若能加入CPTPP，上述貿易障礙將可藉由多邊機制排除或降低。

俞大㵢還說，台灣是全球製造供應鏈不可或缺的一環，台灣品牌晶片供應全球60%的市場需求，提供智慧型手機、電腦、汽車等高科技產品，以至一般生活電器應用，與大眾生活息息相關；作為全球經貿的重要成員，台灣加入CPTPP是順理成章，且對墨西哥等各方同蒙其利的安排。

據台外交部新聞稿，此次參與線上採訪的墨西哥媒體包括經濟學人報（El Economista）、太陽報（El Sol de México）、宇宙日報（El Universal）、卓越日報（Excélsior）、改革報（Reforma）及ABC廣播電台。

台灣 墨西哥 投資

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