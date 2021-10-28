觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

蔡英文日前接受CNN專訪，證實美軍在台協訓，並表達願與中國大陸國家主席習近平坐下來談回應媒體提問。(圖:總統府提供)

美國 總統拜登 21日參加CNN市民大會，被問及中國若武力犯台，美國是否會防衛台灣 時說：「會，我們對此有承諾。」後來白宮連忙表示美國對台政策不變，可是這引發了海峽兩岸對美國政策是否轉變的猜測。

蔡英文總統接受CNN訪問表示，大家對拜登這句話有不同解讀，然而，蔡總統認為如果台灣遭到中國攻擊，「鑑於我方與美國長期關係」，美國和區域其他民主政體將出手協助。

從蔡總統的談話，她是相信美國政策已從戰略模糊轉變為戰略清晰。過去美國向來持戰略模糊的觀點，對中方來說，就是美國不明說是否防衛台灣，端視中方態度而定；但戰略模糊還有另一層意思，就是美國不能開一張空白支票給台灣，讓台灣胡作非為把美國拖下水。

最近美方越來越多人主張往戰略清晰轉移，但大部分人仍強調，要在兩岸維持平衡，不能失衡太偏向台灣，否則更會激化北京。

讓美國維持戰略模糊還有一個因素，就是美軍力仍遠超過北京，讓中方猜不透美國會怎麼做，才會有效。一旦北京軍事力量與美拉近，美國可能轉為戰略清晰，才能有效嚇阻。

CNN訪問蔡總統的第二天，拜登總統27日透過視訊在東亞高峰會上指出，美國「對中國在台灣海峽採取脅迫及強勢行動深感擔憂」，並重申美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

這應該加深蔡總統的信心，因為這是拜登第三次提到對台承諾，除了10月市民大會外，8月拜登接受ABC新聞訪問時說，若有人對美國的北約盟友採取行動或入侵，美國必會堅守「神聖承諾」而回應，且美方同樣回應也發生在「日本、南韓、台灣」，雖然台灣非北約成員，也不像日韓與美國簽有共同防禦條約。美國政府高官隨後澄清說，美對台政策未改變。

任何老胡塗都不可能說錯三次同樣的話。20年前，參議員拜登就精確指出，「保留使用武力的權利，和肩負防衛義務，二者大不相同」，很多人懷疑他是裝胡塗，迎合民意。

蔡總統接受CNN訪問時，另一件讓人訝異的是首次證實美軍在台進行訓練。

蔡總統為何要公開證實？這明顯會引發北京強烈反應，之前對於AIT是否駐紮有美軍陸戰隊警衛班，都引發北京強烈抨擊，負有其他更重要任務的美軍，當然被認為越過紅線。

可是，「華爾街日報」本月7日已引述未具名官員說法指出，美軍特種部隊及陸戰隊成員，在台灣分別訓練陸軍與海軍，在台運作至少一年，採輪調模式，而且報導沒有被美台否認。換句話說，美軍在台是由美方主動先透露。

這些美軍雖人數不多，但是象徵性的開始，對於美軍來說，要防衛台灣，這是有絕對的需要，近來報導美軍評估台灣軍隊訓練不足，素質不佳，都是為派遣更多美軍鋪路，開始是顧問名義，等數量夠多，就可轉換為駐台美軍。

美軍在台的另一項政治目的，就是當成絆馬索，就像是駐韓美軍，雖如雞肋，但可提供韓方保證，美國一定在北韓南侵時協防。同樣的，一旦北京武力犯台，只要有足夠美軍在台，美國不至於考量避免與中開戰而不來馳援。

蔡總統證實美軍在台，盼拜登往戰略清晰靠近，是否更靠近戰爭風險，是另外一回事了。